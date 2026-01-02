Preparando bolsillos: Cómo cerraría la inflación y qué esperar de la economía en 2026

Cambió el año, pero la inflación sigue avanzando y según los especialistas, dará mucho que hablar en las próximas semanas, pues ni bien inició el 2026, muchos ya anticipan que el dato inflacionario de diciembre estaría arriba del 2%.

Analistas y consultoras privadas anticiparon más recientemente que la inflación de diciembre en Argentina no diferirá mucho respecto del 2,5% que marcó en noviembre. Así, el IPC cerraría el año en niveles cercanos al 32%, según explicó Infobae.

¿Qué esperar del dato y la economía en el año que inicia? Al respecto InformateSalta habló con el economista Néstor Sánchez, quien se animó a mirar las dos caras de la moneda, indicando por un lado que “habrá actividad económica en los sectores extractivos, en lo demás se va a profundizar el escenario de achicamiento industrial, con un descenso de actividad bastante preocupante… todo apunta a un año duro con conflictividad social”.

En un lado bueno, indicó que “vamos a tener un año de un crecimiento económico inducido por la energía, fundamentalmente con Vaca Muerta, con minería y el campo”; del otro lado, recalcó en “una profundización del ajuste, con un presupuesto que habal de una inflación del 10% y un dólar por debajo de lo que está hoy, cosas algo raras”.

Ya sobre la inflación de diciembre para cerrar el año Sánchez no descartó que pase el 2%. “Creo que va a estar arriba el 2%, todos los pronosticadores ya lo hablan, hubo bastantes aumentos, la carne tiene una incidencia enorme”, ejemplificó una arista.

“Además, el dólar va a tener un clima de tensión, con el debut de nuevas medidas, las exigencias del FMI y las posibilidades del Gobierno”