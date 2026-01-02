¿Ingresás a la universidad? Todo lo que tenés que saber para renovar tu Pase Libre

A partir del lunes 12 de enero, los alumnos ingresantes a la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y la Universidad Católica de Salta (UCASal) podrán gestionar la renovación de su Pase Libre Estudiantil 2026, que les permitirá acceder al transporte gratuito para asistir a los cursos de ingreso de cada carrera, programados para los primeros días de febrero.

El período de actualización se extenderá hasta el viernes 30 de enero y permitirá dejar la tarjeta habilitada antes del inicio de los cursos introductorios.

Los estudiantes deberán verificar que estén incluidos en el Padrón Estudiantil, disponible en la web www.saetasalta.com.ar. Quienes aún no figuren en la nómina deberán realizar el reclamo correspondiente en el área de Alumnos de la universidad en la que se inscribieron.

En caso de cambio de nivel educativo, el trámite deberá realizarse presencialmente, solicitando previamente un turno online. Los estudiantes deberán presentar fotocopia del DNI y la tarjeta estudiantil.

Aquellos que necesiten un duplicado por pérdida, extravío, foto desactualizada o mal estado de la tarjeta deberán abonar $6.000 por el nuevo plástico.