María Corina Machado: "Estamos listos para asumir el Gobierno"Política03/01/2026
La líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, afirmó este sábado que se encuentra preparada para asumir el mando del país junto a Edmundo González Urrutia.
La declaración se produjo luego del anuncio del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, sobre la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el marco de una ofensiva militar sobre Caracas y otras ciudades.
