Cómo le fue a Luciano Benavides en la primera etapa del Dakar 2026 en motos

La categoría Motos completó el primer día efectivo de competencia de la 48ª edición del Rally Dakar con una etapa que tuvo inicio y final en Yanbu. El recorrido incluyó 305 kilómetros cronometrados y otros 213 de enlace, en una jornada exigente desde lo físico y lo técnico.

El argentino Luciano Benavides fue uno de los protagonistas del día y logró cerrar la etapa en la quinta posición, con un tiempo que lo dejó a 3m47s del ganador. El resultado le permitió comenzar la competencia dentro del grupo de punta y con buenas sensaciones de cara a las próximas jornadas.

El triunfo de etapa quedó finalmente en manos del español Edgar Canet, luego de que las autoridades aplicaran una penalización de seis minutos al botsuano Ross Branch por exceder la velocidad máxima permitida en un sector del recorrido, lo que reordenó la clasificación general.

Un inicio competitivo para Luciano Benavides

A bordo de su KTM, Benavides mantuvo un ritmo constante durante toda la especial y logró superar por apenas un segundo al chileno Ignacio Cornejo, en una lucha cerrada por los puestos de adelante. El argentino mostró solidez en la navegación y evitó errores en un tramo que exigió máxima concentración.

Por delante, el australiano Daniel Sanders completó el provisional «1-2» de KTM al ubicarse segundo, a 1m02s de Canet, mientras que las Honda oficiales de Ricky Brabec y Tosha Schareina terminaron tercero y cuarto, respectivamente.

Lo que viene en el Dakar 2026

Con este resultado, Luciano Benavides se posiciona entre los principales candidatos a pelear por puestos de protagonismo en la clasificación general. La competencia continuará el lunes 5 con la segunda etapa, que unirá Yanbu y Al Ula, con un recorrido más extenso y exigente.

El campamento ya trabaja en la puesta a punto de las motos, en una edición del Dakar que promete ser una de las más duras de los últimos años y en la que el piloto argentino buscará seguir escalando posiciones.