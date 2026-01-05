Central Norte pone primera y arranca la pretemporada con caras nuevas

El plantel del Cuervo regresó a los entrenamientos para iniciar la pretemporada, con caras nuevas y el objetivo de ser protagonista en su segundo año consecutivo en la Primera Nacional.

Este nuevo Central Norte comienza a tomar forma bajo la conducción del “Polaco” Bastía, flamante entrenador que hará su debut en la segunda categoría del fútbol argentino.

El gran desafío será elevar la performance del equipo y meterse entre los ocho mejores, con la meta clara de disputar el Reducido y pelear por un lugar en la máxima categoría.

En ese marco, ya se confirmaron tres incorporaciones que empiezan a delinear el plantel para la próxima temporada:

Fabricio Hass, arquero proveniente de Deportivo Madryn , afrontará su segunda etapa en Central Norte, aportando experiencia y seguridad bajo los tres palos.

, afrontará su segunda etapa en Central Norte, aportando experiencia y seguridad bajo los tres palos. Maximiliano Padilla, marcador central con pasado reciente en Quilmes, regresa al club . El defensor ya formó parte del equipo dirigido por Ezequiel Medrán en la etapa del Federal A, lo que garantiza firmeza en el fondo.

. El defensor ya formó parte del equipo dirigido por Ezequiel Medrán en la etapa del Federal A, lo que garantiza firmeza en el fondo. Francisco Borda, delantero de 24 años, llega desde El Linqueño. Disputó 28 partidos, convirtió ocho goles y aportó una asistencia, siendo una de las principales piezas ofensivas de su equipo.

Además, se confirmó que parte de la pretemporada se desarrollará en las instalaciones del Hotel de la Liga Salteña.

Por último, Central Norte tendrá rodaje en el Triangular de Verano, que se disputará del 23 al 30 de enero, junto a Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever. También afrontará la revancha ante su archirrival Juventud Antoniana, completando así la serie de amistosos antes del inicio del campeonato.