Fiestas, copleros y turismo, todo lo que se puede disfrutar en Campo Quijano

Campo Quijano vive un enero alentador desde el punto de vista turístico, con un repunte en la llegada de visitantes nacionales e internacionales y una variada agenda de actividades pensadas para toda la familia.

Así lo confirmó la directora de Turismo, Valeria Guitián, quien en diálogo con InformateSalta destacó que el destino se prepara “a full” para recibir a quienes eligen recorrer el norte argentino durante el verano.

En el arranque de la temporada volvió a ponerse en marcha el emblemático Tren a las Nubes, donde Campo Quijano es la primera parada del circuito, y se suman múltiples alternativas culturales, religiosas y recreativas.

Según indicó, este domingo, se celebrarán las fiestas patronales de Río Blanco, con su histórica y muy visitada capilla, y también el encuentro de copleros, que se realizará en la plaza, al aire libre y con acceso gratuito.

A estas propuestas se agregan el inicio de la temporada de las tradicionales carpas de antaño, como el conocido rancho El Torito, además de visitas guiadas, recorridos por el casco histórico, el museo del tren y diferentes actividades pensadas para conocer la identidad local.

Desde el área de Turismo remarcan que el trabajo es articulado con el sector privado, fortaleciendo la oferta de gastronomía, hotelería y el camping municipal, con el objetivo de brindar una experiencia completa. “Estamos preparados para recibir al visitante y que se lleve una linda experiencia”, concluyó.



