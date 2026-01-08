Preparate para conocer Campo Quijano de una manera diferente con el “Rally de los Secretos”

Campo Quijano será escenario de una propuesta innovadora que combina turismo, juego y aventura. Se trata del Rally de los Secretos, una experiencia pensada tanto para vecinos como para visitantes, que invita a descubrir los rincones más emblemáticos del "Portal de los Andes" a través de una dinámica de búsqueda del tesoro.

La actividad se realizará el sábado 17 de enero, de 10:30 a 18:30, en Campo Quijano. La iniciativa propone conocer el territorio desde una mirada diferente, transformando a los participantes en protagonistas de una historia de exploración.

A lo largo del recorrido, deberán seguir mapas, resolver pistas y superar desafíos físicos e intelectuales, poniendo en juego el ingenio, la estrategia y el trabajo en equipo, mientras se conectan con el paisaje, la historia y la cultura local.

El Rally de los Secretos no se plantea solo como una competencia, sino como una experiencia recreativa y turística, diseñada para todas las edades. Se podrá participar de manera individual o en equipos, lo que la convierte en una opción ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Desde la organización destacaron que el objetivo es que quienes participen “conozcan Campo Quijano de una forma distinta, no solo como visitantes, sino como protagonistas de una experiencia de descubrimiento”.

Durante toda la jornada, los participantes recorrerán distintos puntos del municipio, enfrentando desafíos y resolviendo enigmas que los llevarán a descubrir los secretos mejor guardados de la localidad.