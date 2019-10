Impugnaron la postulación de una Asesora de Menores acusada de violencia

Luego de que el sindicato de empleados judiciales denuncie públicamente que la Asesora de Menores Eugenia María Celeste Hernández Berni, con denuncias por violencia laboral podría asumir en un nuevo cargo, el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, creado por la Procuración de la Provincia, impugnó el pliego.

Según comunicaron la impugnación se realizó no sólo por sus antecedentes sino porque no informó ante el Consejo de la Magistratura sobre la denuncia administrativa en su contra y hasta el momento esa medida suma once firmas.







A Berni, se le abrió un sumario administrativo (el Nº 16.942/18), cuyo Instructor sumariante es el Gustavo Adolfo Figueroa Jerez, el cual a la fecha continúa sin resolverse, luego de obligar a un empleado a redactar su propia carta de renuncia. Luego de haber sido denunciada se inscribió en dos concursos, el primero para la Asesoría de Menores 8, al que finalmente no se presentó; y para la Asesoría de Menores 5, quedando en la terna que ya fue elevada al gobernador Juan Manuel Urtubey.

Se sabe que el empleado maltratado tuvo que ser trasladado de servicio porque la situación era insostenible. A raíz de hacerse público lo ocurrido, cuatro empleados más a cargo de Berni confesaron las frases despectivas que aseguran recibir: “porro”, “vago”, “me tenés harta”, “rajá de aquí”, "metete el expediente en el c..., no te quiero ver", “manga de ineptos”, entre otros epítetos y gritos que se volvieron frecuentes llevaron a algunos a realizar un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico