En pleno clima electoral, se cumplen 9 años de la muerte de Néstor Kirchner

Las elecciones presidenciales de este domingo coinciden con el noveno aniversario de la muerte del ex Presidente Néstor Kirchner, fallecido el 27 de octubre de 2010 en Santa Cruz. Desde su residencia de El Calafate se notificaba que había sufrido un paro cardíaco y que no pudo ser reanimado. Tenía 60 años.

A nueve años, y en un día electoral donde el peronismo puede volver al poder de la mano del Frente de Todos, los dirigentes dejaron sentidos mensajes en sus redes sociales. Desde anoche, #NéstorPresente, #NéstorVive y "Gracias Nestor" se convirtieron en tendencia en las redes sociales, con mensajes conmemorativos.

Como no podía ser de otra manera, la Ex Presidenta y viuda del ex mandatario, Cristina Fernández, compartió postales de Néstor y escribió en las primeras horas de la mañana: “Siempre en el corazón de los argentinos y las argentinas”. A ella se sumaron diferentes dirigentes y el candidato a Presidente Alberto Fernández que se mostró entusiasmado al dialogar con la prensa y recordarlo.



Breve reseña

Descendiente de alemanes y croatas, Néstor nació en Río Gallegos el 25 de febrero de 1950, estudió abogacía en la Universidad de La Plata y se casó en 1975 con quien además de estudios compartía militancia, la expresidenta Cristina Fernández. Recibido en 1976, esperó a 1983 para ocupar su primer cargo político que fue como presidente de la Caja de Previsión Social de Río Gallegos. En 1987 fue elegido intendente de la ciudad por el peronismo, y en 1991 fue consagrado como gobernador de Santa Cruz.

En las elecciones de 2003, el santacruceño se presentó obtuvo el 22% mientras que Menem lo superó con el 24%, pero ante una segura derrota en segunda vuelta el riojano optó por no presentarse y Kirchner fue consagrado como Presidente.