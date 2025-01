¿Qué es "woke", la palabra que tanto usa Javier Milei?

El término "woke" tiene por significado "desperté" y es el tiempo pasado de "wake", que significa despertar. Esta palabra se suele usar en el slang estadounidense para referirse a una postura ideológica en contra de las injusticias. Su uso surgió dentro de la comunidad negra de Estados Unidos y originalmente quería decir estar alerta a la injusticia racial.

"La persona que mucha gente considera que lo acuñó fue [el novelista] William Melvin Kelley", le dijo a la BBC Elijah Watson, editor de noticias y cultura del sitio web de música estadounidense Okayplayer y autor de una serie de artículos llamados "El origen de woke".

"En 1962 publicó un ensayo en el New York Times titulado If You're Woke, You Dig It ('Si estás despierto, lo entiendes')", relató Watson sobre Kelley. El término resurgió en la última década con el movimiento Black Lives Matter, que nació en rechazo a la brutalidad policial hacia personas afrodescendientes luego de la detención del ciudadano George Floyd durante la pandemia de Covid.

El Presidente Javier Milei apuntó contra el movimiento woke recientemente en un mensaje posteado en su cuenta de X. "A la basura woke (socialismo cool) le empieza a llegar el vuelto. En su fatal arrogancia han hecho mucho daño y las personas de bien han despertado. Se vienen nuevos vientos...", expresó.

Lo hizo en un reposteo del político español del partido Vox Juan Carlos Girauta, quien en un video defendió al magnante Elon Musk tras haber sido llamado nazi por su saludo en la investidura de Donald Trump. El español afirmó que existe un sesgo "hacia la izquierda".