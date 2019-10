Campesinos del Chaco salteño piden ayuda: sus animales no tienen para comer y se les mueren

Una situación desesperante están atravesando pequeños productores y criadores de animales de la zona del Chaco salteño, debido a que no tienen con qué alimentar a sus ganados, no tienen forraje y el agua se les acabó.

Ante esta realidad, un grupo de estos productos pertenecientes al Frente Nacional Campesino “Guardianes del Monte”, en representación de 400 familias aproximadamente, decidieron manifestarse al frente de la Legislatura, en un modo de hacer llegar a las autoridades su pedido de asistencia urgente.

Raúl Cabral, uno de los pequeños productores, dialogó con FM Aries donde amplió la realidad que padecen: “Estamos atravesando una sequía muy fuerte, es una situación crítica, pedimos forraje y agua, queremos que funcionarios del Gobierno nos escuchen porque estamos perdiendo nuestros animales, no estamos siendo asistidos por nadie”.

A esto agregó que “vivimos de nuestro animales y no podemos ni vender porque tenemos ‘flacura’, sequía, no contamos con nada para solventar los gastos”.

Por su parte Mónica Burgos, otra de las damnificadas que protestó en la Legislatura, añadió que desde el mes de julio algunas de las familias nucleadas en esta entidad comenzaron a atravesar las complicaciones. “Ha caído poca lluvia este año y para esta época ya se tornó todo muy grave, ya no quedan montes verdes, no queda pastos, está todo ardido, no hay nada para que coman los animales y si ellos no viven, nosotros tampoco estamos en buenas condiciones”, concluyó.