Acusan a José Vilariño de usar y no entregar vehículos donados para una Fundación

El ex Diputado Nacional y actual jefe de campaña del Frente de Todos en Salta, José Vilariño, fue denunciado por usar el vehículo que el Congreso donó a la Fundación Redes Solidarias para su uso personal y hacer propaganda política.

Luego de que la presidenta de la Fundación Redes Solidarias, Magdalena Serapio, se enterara “de casualidad” que desde el Congreso de la Nación había resultado beneficiaria de dos vehículos, aseguró que nunca se los entregaron.

Es que los rodados habían tenido otro destino y uso. Serapio explicó anoche en el programa "53 G" que preside la fundación desde 2016 y al recibir la carta del Congreso nacional en la que se detallaba el otorgamiento de la donación solicitada, reclamó a la persona que lo había tramitado: el ex diputado nacional José Vilariño.

Vilariño, en ese entonces ya había cumplido su mandato como Diputado Nacional y se desempeñaba como funcionario en Casa de Salta, cargo del que fuera echado al año siguiente por ñoqui. Actualmente, además de ser el jefe de la campaña del candidato a gobernador Sergio Leavy, podría ser Senador Nacional si el electo Leavy renuncia a dicha candidatura.

“Me parece que fueron a buscarlos los mismos empleados de Vilariño porque nosotros nunca nos enteramos”, afirmó.

Respecto al vehículo que si entregó, la mujer explicó que un día apareció en la puerta de la Fundación, sin que nadie haya hecho la entrega formal correspondiente. Pero el otro vehículo, una Traffic, no fue devuelto y está en la sede del Partido de la Victoria, sobre calle Zuviría, y es utilizado para la campaña política.

La presidenta relató anoche un desafortunado episodio con Vilariño al momento del reclamo, donde recibió muestras de falta de respeto de parte de éste y me dijo que no me lo iba a entregar.

Respuesta con Carta documento

Tras la denuncia en el 2017, la abogada Francisca Saravia, manifestó que Vilariño respondió con una carta documento reconociendo que tiene en su posesión el rodado, reclamando manutención y guarda, entre otros detalles.

Saravia explicó que la titularidad está a nombre de la Fundación. Sin embargo, indicó que recibieron una cédula expresando que podría prescribir la causa.