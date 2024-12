Más reclamos a Muratore: Hacinamiento, roturas y hasta "aprietes" a puesteros del subsuelo

Siguen los reclamos y los testimonios de las falencias respecto a la gestión de José “Pepe” Muratore, ex administrador del mercado San Miguel, quien fue removido de su cargo tras 30 años al frente del predio de abasto que no solo se incendió, sino que supo tener muchas irregularidades.

Ahora se conoció la situación que se da en el subsuelo del mercado céntrico, en el espacio que era el estacionamiento y se reconvirtió para alojar a los ex manteros y vendedores ambulantes. El reclamo es por el hacinamiento en que están, la falta de ventilación, e incluso supuestos “aprietes” para no hacer protestas por las condiciones.

Angélica es familiar de una puestera del subsuelo quien, en diálogo con Radio Salta profundizó en los detalles: “Mi familiar alquiló un puesto para vender ropa, pero ir al subsuelo es meterse a un horno de barro, no se puede respirar, no hay oxígeno, no hay ventilación, solo hay una entrada, no hay salida de emergencia”.

Como si fuera poco, agregó que “este sinvergüenza de Muratore puso un puesto al lado de la escalinata, es una trampa mortal; si llega a pasar algo ahí, Dios no quiera, se van a perder varia vidas”, alertó de la peligrosidad.

Otro problema que sumó es el del sanitario, que estaría roto, con pérdida de agua y filtraciones cuando se quiere usarlo. Y si bien en alguna oportunidad, entre puesteros habrían planteado hacer las quejas, éstos no habrían podido ante amenazas o aprietes que habrían tenido de la administración.

“No se podía sacar fotos, la gente estaba atemorizada para que no hicieran denuncias, cuando dos o más querían hacer un reclamo, no se los recibía o, de forma intimidante, les decían que les iban a sacar el puesto”, relató la familiar comentando que hay 200 personas en el subsuelo, pagando $120.000 mensual de alquiler por un lugar de 0,80 x 1,40 centímetros.

“¿Por qué nadie puede hablar? ¿Por qué se escondían estas cosas? Mi familia tiene miedo, da bronca saber estas cosas”