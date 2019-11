Desde la Procuración aclaran que no hubo delito en la causa contra Vilariño

El jefe de Campaña y ex Diputado Nacional del Frente de Todos fue nuevamente denunciado por usar un vehículo destinado a una fundación para propaganda política. Esto dijeron desde la Fiscalía interviniente.

Según pudo conocer InformateSalta, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma archivó este año la causa porque no detectó la comisión de delito y en cambio, sí se trató de una cuestión civil que debe abordarse en otro ámbito y no en una Fiscalía Penal.



Se aclaró que antes de agotar la investigación, en su momento se realizaron numerosas diligencias para llegar a ese punto, que incluyeron oficios dirigidos a la vicepresidenta Gabriela Michetti para conocer datos de la Fundación beneficiaria.



Además se aclara que la presidenta de la Fundación denunció la afectación o préstamo del vehículo y en la misma denuncia, se reconoce que fue acordada por las autoridades anteriores de esa ONG.



Por todo ello, es un tema que se debe tratar en el ámbito civil, no penal.