Mintió que su novio abusó de ella porque quería dejarla: "Estaba enojada"

La violencia y los abusos en todas sus formas y circunstancias no son buenas pero qué pasa cuando la supuesta víctima, luego de la denuncia confiese que fue todo "mentira".

Sin lugar a dudas el daño que se causó en el acusado no es fácil de reparar y esto es lo que sucedió en Tartagal en una causa que se tramita en el distrito judicial Norte y que reaviva debate por las falsas denuncias.

Se enojó porque quería dejarla y lo denunció por abuso sexual

A fines de noviembre de 2024 una mujer de 25 años radicó una denuncia contra un personal trainner de 29 años, el cual hasta ese momento había sido su pareja por un lapso de 4 años.

Los detalles de la denuncia eran escabrosos e irreproducibles. Aseguraba que había sido sometida en un domicilio de la zona Sudeste de dicha ciudad.

La mujer es madre de un niño de corta edad y en su denuncia describió con lujo de detalles de qué manera el supuesto agresor, al que calificó como un depravado y que no tuvo contemplación al momento de atacarla en su casa cuando ella lo fue a ver para hablar de temas relacionados con su profesión de entrenador personal, después de la agresión brutal no mostró ningún tipo de arrepentimiento.

Pero aún así y a pesar de lo descarnado del relato contenido en la denuncia que originó la causa penal y a la que El Tribuno pudo acceder, los dichos de la mujer podrían haber despertado algunas sospechas de mendacidad en las funcionarias del Poder Judicial o del Ministerio público fiscal que tramita el expediente N° 90893-24, pero eso no sucedió.

La denunciante expresó que después del primer ataque, del que ella salió huyendo despavorida de la vivienda del agresor cuyo nombre responde a la sigla E.F.B. después que consumara el acceso carnal, dos días después decidió regresar “porque me había olvidado la cartera porque él me la quitó” manifestó en su denuncia.

Siempre siguiendo su relato, al regresar volvió a sufrir otro abuso sexual tanto o más violento que el anterior en el que el personal trainner intentó ahorcarla mientras consumaba el acceso carnal con inusitada violencia. Increíblemente hubo una tercera vez en la que ella llegó “para reclamarle lo que me había hecho pero él no se arrepintió, me dijo que habláramos y que arregláramos las cosas”.

Por eso argumentó, decidió presentarse dos semanas más tarde – el 11 de noviembre de 2024- en la fiscalía de violencia de género para formalizar la denuncia de abuso sexual con acceso carnal y lesiones que el supuesto agresor le provocó en esas tres veces en que consumó el horrendo delito, el día 24 de octubre.

Pedido de perdón

Una vez que la mujer formalizó la denuncia el juzgado y la fiscalía de violencia de género de Tartagal actuaron en consecuencia en tanto la defensa del personal trainner pidió que el médico legal la examine y según consta en el certificado médico extendido, la chica no presentaba lesiones recientes sino que todas eran de larga data, propias de haber mantenido relaciones tanto por vía vaginal como anal.

En tanto la denunciante no se presentaba ante la justicia para ratificar y ampliar lo denunciado, recién se presentó cuando fue advertida que si no cumplía con el requerimiento, sería conducida por la fuerza pública, esto ocurrió este 13 de marzo donde contó que los ataques sexuales denunciados nunca sucedieron y que todas las veces que tuvo relaciones con el entrenador fueron consensuadas y explicó que se enojó porque tras 4 años de pareja le dijo que quería terminar la relación y ella sospechaba había alguien más.

Presentación ante el Ministro de Justicia para terminar con las "injusticias"

Como sucedieron en otros casos en el distrito Tartagal, fueron los penalistas Gonzalo Maidana y Rambert Alexis Ríos los que defienden al entrenador personal de 29 años quien desde el momento de la denuncia y según explicó Ríos “está medicado, deprimido no puede trabajar porque la denuncia le malogró la vida y para la inmensa mayoría de los hombres es difícil recuperarse de una denuncia falsa por un delito de violación".

El letrado es el mismo que semanas atrás envió al Ministro de Justicia de la Nación Mariano Cuneo LIbarona un proyecto de ley para que se deroguen las leyes contenidas en la perspectiva e ideología de género “porque son estos experimentos que no tienen ninguna base científica en el derecho las que permiten que se comentan estas injusticias".