Fuertes críticas internas al equipo de campaña de Leavy: “Se burlaron de todos”

El senador electo por Metán, Héctor Miguel D 'Auria, responsabilizó por el mal resultado electoral del "Oso" Leavy a José Vilariño y al “Mono” Sanchéz. “Le mintieron a la gente que la iban ayudar y no fueron nunca”, dijo. "Ni un mensaje me mandaron", se quejó.

Tras la derrota de Sergio “Oso” Leavy en su afán por llegar a la gobernación, Héctor Miguel D 'Auria, senador electo de Metán por el Partido de la Victoria, dijo en De Buena Fuente que se emite por FM Profesional, que la derrota del Frente de Todos a nivel provincial se debe al equipo de campaña y a malas personas que rodeaban al candidato.

D 'Auria apuntó directamente contra el ex diputado José Vilariño y el “Mono” Sanchéz, a quienes acusó de burlarse de la militancia, los candidatos y de la gente. “Esa gente ya no tendría que estar más, nunca estuvieron presentes, le mintieron a la gente que la iban ayudar, y no ayudaron nunca”, disparó.

Si bien aseguró respetar la trayectoria del “Oso” Leavy, consideró que se rodeó de la gente incorrecta. “Una de las causas de la derrota fue la gente que se pegó a él, yo se lo dije antes de las PASO que no eran buena gente, yo al "Oso" lo respeto, pero no tuvo gente apropiada a la par”, detalló.

El legislador insistió en que la campaña estuvo muy mal armada, a tal punto que Leavy perdió incluso en el mismo Tartagal. “Especularon mucho, se confiaron muchísimo en los intendentes, yo creo que por ahí viene la cosa, yo creo que habrá que tendrán que hacer un mea culpa”, dijo. Dijo que incluso con las pautas publicitarias mintieron y engañaron a la gente.

Por último, señaló que no recibió ni un solo mensaje por parte de Leavy y compañía tras su triunfo conseguido en el departamento. “Ni un mensaje nos mandaron a nosotros, el Indio Godoy fue el único que me habló”, concluyó.