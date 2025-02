“Milei generó desconfianza”: The New York Times se hizo eco del escándalo por la criptomoneda $LIBRA

El escándalo que se generó luego de que el presidente Javier Milei promoviera a través de sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA y de que el precio del criptoactivo se disparara hasta colapsar tuvo una amplia repercusión en la prensa internacional. Anoche fue el prestigioso diario The New York Times el que se hizo eco del impacto, con un artículo titulado “El líder argentino, en el punto de mira tras el desplome de la criptomoneda que promovió”.

La nota -firmada por Natalie Alcoba, Lucía Cholakian Herrera y Yan Zhuang- señala en su inicio que “el presidente de la Argentina, Javier Milei, provocó una tormenta política al promocionar una criptomoneda desconocida cuyo valor se disparó tras recibir su apoyo y que se desplomó rápidamente”.

Luego de desarrollar cómo fueron los hechos desde la publicación de Milei en sus cuentas en las redes sociales, The New York Times destaca las comparaciones hechas entre el líder libertario y el presidente norteamericano, Donald Trump, quienes repetidamente se han brindado elogios mutuos.

“Milei había sido criticado por empujar aparentemente a la gente hacia una inversión arriesgada. Su publicación inicial también provocó comparaciones con el presidente Trump, que lanzó una memecoin, $TRUMP, el mes pasado. Ese token subió durante un tiempo y luego se desplomó”, indicó el diario neoyorquino, que agregó que el caso de Milei ha generado una ola de desconfianza y especulación, con los opositores señalando el uso de información privilegiada para beneficio de pocas personas.

“Una comunidad que celebra el coraje y la fuerza”. Ese fue el concepto que engloba a $TRUMP, el memecoin del magnate republicano, como símbolo de su apoyo a la industria cripto y la libertad financiera. Fue lanzado el 17 de enero pasado, tres días antes de su asunción como presidente norteamericano por segunda vez, y está alojada en la plataforma blockchain Solana.

“La promoción de $LIBRA por parte de Milei fue solo la última de una serie de medidas que ha tomado en paralelo con Trump. Milei retiró a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud a principios de este mes, y su personal ha dicho que el gobierno está examinando si retirarse del Acuerdo de París”, señaló el artículo de The New York Times. “La moneda promovida por Milei se presentó como una herramienta de inversión que sería buena para el país”, añadió.

El artículo también destaca que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se sumó a las críticas, al acusar a Milei de ser responsable de las pérdidas millonarias sufridas por miles de personas que confiaron en él.

“Poco después de medianoche, Milei borró su mensaje. Más tarde dijo que no tenía ningún vínculo personal con la criptomoneda. Arremetió contra sus críticos, que, según él, intentaban ganar puntos políticos. ‘Quiero decir que cada día confirman lo rastreros que son los políticos’, afirmó. En el comunicado emitido por la oficina presidencial el sábado por la noche, Milei calificó su promoción de la moneda como rutinaria, comparándola con los anuncios que hace ‘a diario’ sobre emprendedores que quieren lanzar proyectos en la Argentina que creen puestos de trabajo. Añadió que había mantenido dos reuniones sobre la moneda, una en octubre del año pasado y otra en enero, pero que no había participado en su desarrollo”, completó The New York Times.