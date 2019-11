ARA San Juan: “Para mí, mi hijo no está muerto”

Más de 17 mil horas, 720 días, 24 meses, dos años. Es el tiempo que los familiares del submarino ARA San Juan han estado sin sus hijos, esposos, hermanos, padres. Aquel 15 de noviembre de 2017, se perfilaba como un día más en la navegación de buque argentino, sin embargo, no terminó así.

A partir de este día, la desaparición y la incertidumbre han sido los compañeros de aquellos que quedaron esperando que el submarino emerja a la superficie, como lo hacía siempre. “Todos los días en el trabajo, en mi descanso, en mi casa lo recuerdo todos los días. Para mí, mi hijo no está muerto. En ninguno momento pensé que él está muerto, nunca le alumbre con una vela o flor” dijo emocionado el padre de Ramiro Arjona, uno de los submarinistas salteños del ARA San Juan.

“Ramiro era muy juguetón, bromista, lo retabas y se reía. Nunca hubo un reproche a sus padres. Nos decía ya está vieja, ya está viejo. Nunca desde chiquito te contestó de mala manera, era un chico que al baile salió a los 18 años cuando los cumplió” recordó amorosamente Faustino a su hijo.

Sin lograr contener el llanto, recordó su hijo partió a la Armada Argentina en busca de un futuro mejor para él y toda la familia. “En esa época trabajaban en el tabaco y decían que había que ir porque no había trabajo”.

Así fue que Ramiro, aventurero y responsables, en el segundo año se inclinó por la vida en la submarino. “Dijo que él iba a ser la carrera de submarinista y así fue maquinista. Fue un orgullo para la familia que sirva a la patria” agregó su padre a InformateSalta.

No olvidará nunca como Ramiro al regresar a Salta en sus vacaciones o descansos, contaba sin cesar todo lo que hacía en sus días afuera de casa. “Nos encantaba que venga con orgullo, que diga: papá hicimos esto y aquellos. Él nos contaba todo pero hace dos años que ya no”.

En el medio del dolor por no recuperar a su hijo, Faustino Arjona, expresó que a dos años de la desaparición del navío, le pido a Dios que haga justicia, “porque la justicia humana no lo hace”. Incluso manifestó esperanzado que el nuevo gobierno logre esclarecer los hechos, ya que, si bien el submarino apareció oficialmente el 17 de diciembre de 2018, muchos familiares no quedaron conformes ni con las imágenes mostradas ni con las explicaciones del Ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Marcha en memoria del ARA San Juan

Este viernes 15 de noviembre, a partir de las 18.30 familiares se convocarán en el Monumento a General Güemes para movilizarse hasta Plaza 9 de Julio. “Lo haremos pidiendo justicia, para que nos digan la verdad que no nos sigan mintiendo, hace dos años que nos mienten” aseguró Faustino Arjona a InformateSalta.

El papá de Ramiro Arjona, expresó convencido que los chicos no están en el submarino y que no lo encontraron cuando dijeron sino el 7 de diciembre de 2017, apenas 12 días después de su desaparición.