Venezolanos en Salta se manifestaron contra el régimen de Maduro: ¿Qué dijeron?

Este viernes por la tarde, el monumento 20 de Febrero de Salta contó con la presencia de venezolanos reunidos para manifestarse en contra de la asunción y juramento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

En el lugar estuvo InformateSalta y pudo conversar con alguno de los protagonistas quienes dijeron: "Estamos una manifestación en contra del golpe de estado que se acaba de consumar en Venezuela, se proclamó un presidente ilegítimo que no tiene pueblo".

"Queremos libertad para nuestro país"

"Ni siquiera los presidentes demócratas de la izquierda apoyan a Nicolás Maduro porque es un dictador que secuestra, cruel, sangriento y corrupto", sumó uno de los entrevistados. Además, fue contundente pidiendo que "queremos libertad para nuestro país".

Asimismo, explicó que "nosotros al igual que más de 8 millones de venezolanos que salieron del país lo hicimos por una fuerte crisis y muchos son perseguidos por la dictadura, otros salimos por situaciones económicas, de delincuencia y buscamos un futuro mejor para nuestros hijos".

Por otra parte, le piden a los países del mundo "que no se queden callados tampoco". En esa línea, otro asistente a la manifestación agregó que no hay que permitir que "un dictador se quede con las riquezas de Venezuela porque podemos ayudar a muchos países".

"Ahora que me doy cuenta opino que hizo muy mal porque hizo trampa"

En otro sentido, un pequeño niño de alrededor de 8 años, también habló con este medio y dijo: "Yo no salí de Venezuela tal como tal por Maduro pero ahora que me doy cuenta opino que hizo muy mal porque hizo trampa. Nosotros votamos por otro y él no puede estar así como así siendo presidente".

Por último, el grupo de venezolanos dejó un mensaje al mundo: "No perdamos la fe, seguimos adelante luchando. Ellos creen que ganaron, tengamos paciencia porque con la fe en alto lo vamos a lograr. Queremos ser un país independiente y sobre todo unido".