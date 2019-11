Su hijo está en estado crítico y necesita recaudar más de un millón de pesos para un trasplante

Ignacio “Nacho” González, un salteño de 14 años padece de leucemia linfoblástica aguda desde julio de 2018 y necesita con urgencia un trasplante de médula ósea. José, su papá, desesperado, salió a pedir ayuda para concretarlo. Debe recaudar $1.600.000 para que el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) comience con los trámites.

El adolescente no cuenta con obra social y se encuentra en este momento internado en la Hospital Posadas de Buenos Aires. El Gobierno Nacional derivó la responsabilidad al Ministerio de Salud de la Provincia pero todavía no reciben una respuesta.

“Hoy Nacho tiene muy comprometida su médula ósea y necesita de carácter urgente acelerar su pronto y muy necesitado trasplante a lo que la provincia de Salta hace caso omiso a su estado de salud y no envía los fondos necesarios al INCUCAI quien explícitamente dijo que no haría absolutamente nada para la búsqueda real del donante hasta tanto no se encuentren depositados en su cuenta bancaria Para esto se necesita en primera instancia 600 mil pesos y luego que se defina quién sería donante aproximadamente 1 millón de pesos más,” comentó.

Al no poder esperar los tiempos burocráticos, José acude a los corazones solidarios que puedan colaborar con ellos económicamente. Aclaró que no existe ninguna cuenta pública ni ninguna persona que pueda gestionar el trasplante más que él, por lo que aquellos que quieran ayudar pueden comunicarse al 0387- 155224072.