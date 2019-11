Sin Vueltas con Socorro Villamayor: “Si hablamos de la periodicidad de mandatos también hay que hacerlo en Diputados”

El voto de los salteños del pasado 10 de noviembre, estableció la nueva nómina de diputados provincial por la Capital. En total serán nueve, entre ellos, estará Socorro Villamayor quien pasará del Concejo Deliberante de Capital a la Cámara de Diputados de Salta. “Como responsabilidad es un gran desafío” indicó en Sin Vueltas de InformateSalta.

Del Concejo Deliberante a la Cámara de Diputados

Socorro Villamayor ha trabajado en ejido municipal durante 10 años, y tras las pasadas elecciones, asumirá el 24 de noviembre junto a Matías Cánepa por la lista de Salta Nos Une una banca en la Cámara Baja de la provincia. “La llegada a la Cámara en lo personal es un pasito más en mi carrera política que me alegra" y satisface y como responsabilidad es un gran desafío” indicó la legisladora electa.

En este marco, consideró que durante su trabajo como concejal de la Capital le tocó participar de acciones legislativas que luego, según su parecer, no dieron sus frutos. “Vengo trabajando hace mucho en el ámbito legislativo, pero más reducido en su actuación. Me paso de participar de plenarios de áreas metropolitanas con la intención de ampliar el concepto de Capital y después no tener frutos porque no se llevaba adelante la resultante de estos plenarios”. Refiriéndose a temáticas relacionadas como los residuos, transporte, etc.







La periodicidad de mandatos, el gran objetivo

Villamayor destacó en Sin Vueltas de InformateSalta lo positivo del recambio en numerosas intendencias manejadas por dirigentes desde hace 20 años. “20 años en la administración de un municipio provoca un letargo, donde se pierde la impronta inicial que perjudica a la administración.

“Es positiva la renovación no solo por la gente nueva que venga sino porque evita que se acostumbren a manejar el municipio como una pequeña empresita privada” agregó. Así es que señaló que esta iniciativa será uno de los temas más importantes del próximo período.

“Hay que trabajarlo en la Legislatura y esto va a evitar la continuidad de la gente que se acostumbra”.

Cambio de autoridades

Este 24 de noviembre, no solo asumirán los nuevos legisladores electos sino también se decidirá la nueva conformación de autoridades de la Cámara. Este movimiento podría generar un nuevo presidente, provocando que Manuel Santiago Godoy deje este puesto luego de varios períodos.

“Si hablamos de la periodicidad de mandatos también hay que hacerlo en el ejercicio de la administración de un grupo colegiado. No digo que el señor Godoy no tenga los votos porque de hecho siempre fue un inteligente y hábil para seguir manteniendo la presidencia. Pero está claro que el presidente surge del voto mayoritario y tengamos o no la presidencia vamos a estar abiertos al diálogo” indicó la diputada provincial electa en Sin Vueltas de InformateSalta.

Villamayor, igualmente, manifestó que el candidato natural a la presidencia de la Cámara de Diputados, debería ser Matías Cánepa, ya que es líder del espacio de Gustavo Sáenz. Sin dejar de mencionar, que existe la probabilidad que el legislador electo por Capital termine asumiendo como Ministro de Educación.







Un Concejo totalmente renovado

Ante la consulta sobre como observa la nueva conformación del cuerpo legislativo municipal, Villamayor expresó que este espacio tiene su propia dinámica, cuando parece que será un espacio distinto al anterior termina sorprendiendo. “Yo estaría expectante más allá de las presunciones que podamos hacer”.

De esta manera, el Concejo Deliberante es un ámbito de discusión que quizás es mucho más palpable. “Me voy conforme y agradecida con el personal del Concejo. Mi actividad fue activa, participé de muchos proyectos que creo que han modificado, los que tienen que ver con pirotécnica, tracción de sangre" concluyó.