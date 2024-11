"Otro show del gobierno de Javier Milei", las duras declaraciones del "Rana" Villa

El exdiputado provincial Ramón "Rana" Villa se pronunció con dureza sobre la reciente condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la quita de su jubilación, en lo que calificó como "un claro show del gobierno de Javier Milei".

Según Villa, estas acciones reflejan una persecución política que busca proscribir a la líder peronista.

"No me sorprende, ya lo esperábamos. Sabemos perfectamente quiénes son estos jueces y de qué intereses responden. Por eso es tan importante que en este país empecemos a construir una nueva justicia, una que no esté al servicio de la política ni de sectores de poder", señaló en Sin Vueltas.

Villa criticó duramente el manejo mediático y político de la situación, apuntando directamente contra el gobierno nacional. "Esto es puro show. Escuchar a Adorni y a otros voceros del gobierno es preocupante. Se ocupan de montar un espectáculo mientras el país enfrenta temas graves que deberían estar en la agenda", sostuvo.

"No tengo dudas de que esto es una persecución política. Se busca su proscripción, pero reivindico a Cristina porque, a pesar de todo, nunca se escudó en sus fueros o inmunidades"

El exlegislador también se refirió al rol de Argentina en foros internacionales, criticando las recientes votaciones en temas como la violencia contra las mujeres y los derechos de los pueblos originarios. "Argentina vota en contra o se abstiene en cuestiones fundamentales, mientras hasta países como Estados Unidos respaldan estas causas. Esto muestra el rumbo equivocado que está tomando el gobierno", lamentó.

Sobre la expresidenta Cristina Fernández, Villa fue contundente: "No tengo dudas de que esto es una persecución política. Se busca su proscripción, pero reivindico a Cristina porque, a pesar de todo, nunca se escudó en sus fueros o inmunidades. Siempre se presentó ante la Justicia porque confía en su inocencia".

No obstante, Villa reconoció que durante el gobierno de Fernández de Kirchner hubo hechos de corrupción. "Es cierto que hubo corrupción, no podemos negarlo, pero eso no justifica esta persecución ni este ataque a las instituciones", afirmó.

Para cerrar, Villa expresó su preocupación por el impacto de estas decisiones en la sociedad argentina. "Creo que la gente está tomando conciencia de lo que realmente está en juego. No es solo Cristina, es la democracia y el respeto por nuestras instituciones", concluyó.

La condena a la expresidenta y las acciones del actual gobierno generan intensos debates en el país, mientras voces como la de Villa buscan posicionarse en defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales.