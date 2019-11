Deportes hizo su balance de gestión: “Se mejoró mucho en infraestructura”

A poco de finalizar su gestión como secretario de Deportes, Sergio Plaza, realizó un balance de todo lo realizado durante los últimos 5 años, entre los que se destacó el aporte económico y social a diferentes disciplinas y clubes, como así también diferentes obras de infraestructura.

Plaza, en diálogo con InformateSalta, explicó cómo fueron sus inicios como funcionario y cómo influyó en su vida. “En lo personal ha sido una etapa de crecimiento muy importante, desde el comienzo lo asumí con mucha responsabilidad, nunca había imaginado estar en una función así”, dijo.

También se refirió a la planificación y objetivos de la Secretaría. “Uno de los principales era hacer que cada vez más gente haga deportes y se sume a los programas que tenemos. Nosotros ayudamos a los clubes a ponerse en regla para que puedan cobrar una ayuda económica”, expresó.







Asimismo, señaló que se mejoró en infraestructura. “Esa es la gran deuda que tiene el Estado Nacional con el deporte, acá nosotros refaccionamos el Delmi y ya hay más de una cancha de básquet con piso de parquet. Se hicieron muchísimas cosas”, aseguró.

Sobre la realidad de los clubes de fútbol hizo una reflexión personal. “El tema del fútbol es muy especial, influye muchísimo lo económico, nosotros cuando llegamos a la Secretaría nos preguntamos cómo podíamos ayudar y lanzamos el Regional de fútbol de inferiores, el fútbol de los barrios, trajimos el curso de técnico y en ese aspecto se ha mejorado pero el fútbol profesional es más complejo”.

También informó que la provincia aportó para el crecimiento de deportes como básquet, voley y taekwondo. “Son cosas que a veces no salen a la luz pero sin esa ayuda ellos no podrían participar. Por ahí se publica la ayuda al fútbol porque tiene más visibilidad pero hay una ayuda importante a los deportes que no tienen tanta difusión y eso no se conoce”, dijo.







Asimismo manifestó que el trabajo social fue muy visible. “En lo social tenemos programas grandes, la inversión que hacemos ahí es muy importante. El fútbol de los barrios, el torneo Cebollitas, las escuelas deportivas, y los Evita, por ahí eso se ve cuando los chicos viajan a Mar del Plata”, expresó.

Con respecto a la elección de Salta como plaza de Copa Argentina, aseguró que dejó ganancias para la provincia. “Le das a la gente la posibilidad de ver a su equipo sin viajar y con una entrada accesible y además de todo lo que se genera alrededor, viene gente de afuera que genera un movimiento económico importante que queda en la provincia además de la publicidad nacional para Salta que es gratis”, explicó.







También manifestó que la Copa Salta sirvió para generar competencia y ayudó económicamente a los clubes. “Fue un éxito total, fue otra inversión importante de la Provincia porque no solo nos hicimos cargo de los premios sino también de los arbitrajes, la seguridad, apertura de cancha y ha sido muy bueno para los clubes porque además del premio se quedaban con las recaudaciones”

Por último aseguró que estar a cargo de la secretaría le abrió la cabeza y que se va conforme con su gestión. “Me voy satisfecho, agradecido por esta posibilidad que se me dio para estar acá porque esto me abrió la cabeza. En el fútbol uno hace una carrera de muchos años pero te jubilás a los 30 y pico y no es fácil”, finalizó.