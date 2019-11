Lugares para visitar en Chile y Argentina

Chile

Chile es un agradable país al sur de América. Su territorio está lleno de playas vírgenes, paisajes desérticos, viñas, cielos despejados, bosques, glaciares, volcanes, etc. Definitivamente Chile tiene que ser uno de tus destinos a conocer antes de morir y entre los más destacados están:

Santiago: La capital donde puede visitar el Cerro San Cristóbal, la Plaza de Armas, el Valle Nevado, el Museo de Arte Precolombino, La Chascona, el Palacio de la Moneda, casinos y bares, etc.



San Pedro de Atacama: Emblemático poblado en el Desierto de Atacama con puntos interesantes como el Géisers del Tatio, Lagunas Escondidas de Baltinache, Laguna Céjar, Valle de la Luna, Valle de la Muerte, etc.



Valparaíso: Es la ciudad bohemia de Chile. Sus casas, murales, ascensores tradicionales y restaurantes se llenan de vida con los artistas como bailarinas, músicos y poetas. Entre los lugares turísticos tenemos: la casa museo de Pablo Neruda, el muelle Barón, el centro Cultural Ex Cárcel, Plaza Sotomayor, etc.



Isla de Pascua: Isla conocida mundialmente por sus imponentes moais y sus interesantes leyendas. Lugares para visitar: Ahu Tahai, volcán Rano Kau, Rano Raraku Orongo, Ahu Tongarik, etc.



Argentina

Argentina, al igual que Chile, posee una variedad de lugares turísticos conocidos alrededor del mundo. La gastronomía, su gente y diferentes singularidades del país llaman la atención de los visitantes extranjeros. Entre los lugares más visitados de Argentina están:

Buenos Aires: La capital con una arquitectura moderna y lugares turísticos recomendados como, la Plaza de Mayo, el Caminito, Puerto Madero, Recoleta, Villa Palermo y por supuesto el impresionante Obelisco.

Bariloche: Esta localidad se encuentra en el Parque Nacional Huapi, con imponentes paisajes, ríos, lagos, bosques y montañas con grandes volcanes. En invierno es muy se practica el sky y en verano el canopy y el rafting. Su arquitectura con un estilo muy europeo es el destino favorito de la inmigración alemana.

Mar del Plata: Esta ciudad costera es el destino favorito de los extranjeros amantes del mar y las olas. Con kilómetros y kilómetros de costa, es sin duda uno de los lugares más visitados en verano

Misiones Jesuíticas Guaraníes: Se establecieron en el siglo XVII, y sus estructuras se conservan en pie aún, por las misiones Jesuíticas de los indios guaraníes. Una de las joyas más emblemáticas de la historia colonial Argentina.