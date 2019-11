El Observatorio de Violencia contra la Mujer abre un concurso para renovar autoridad

Alfonsina Morales, anunció que se encuentra abierta la convocatoria para quien deberá reemplazarla en el Observatorio de Violencia contra la mujer.

En aplicación de la Ley N° 7.863, Art. 4° inc. a), las Organizaciones de Mujeres legalmente constituidas convocan a inscripción de Organizaciones de Mujeres interesadas a los fines de postularse en el Concurso Público de Oposición y Antecedentes con el objeto de cubrir 1 (un) cargo para integrar el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres.

De esta manera, se establecieron los requisitos que deberán cumplir las Organizaciones de Mujeres, como así también los relativos a las personas quienes la representen en el concurso.

En cuanto a los requisitos y perfil de la Organización de Mujeres, deberá en primer lugar, poseer Personería Jurídica vigente, con un mínimo de 3 años de antigüedad; tener como Objeto de la Organización el trabajo y acciones relativas a cuestiones de Género; poseer trabajo y trayectoria comprobable en el ámbito social; presentar CV institucional, donde se deberá adjuntar la documentación relativa a la Organización.

Asimismo, es posible acreditar la trayectoria en el campo social mediante recortes periodísticos, informes televisivos, etc. Además y en cuanto a los requisitos y perfil de la candidata que represente a la Organización de Mujeres serán: fotocopia de DNI; certificado de Residencia en la Provincia, residencia no menor a 2 años; certificado de antecedentes penales de la Policía de la Provincia; Certificado de la UER; una declaración Jurada que no posee denuncias o antecedentes relativos a violencia de género.

En cuanto al CV Personal, se estableció que el título Universitario no será excluyente y lo que se evaluará será la Idone, además de haber generado, realizado diferentes acciones, trabajos, militancia en materia de Género y derechos de las Mujeres. Las/os interesadas/os deberán presentar la documentación requerida, en dos copias, con una nota de postulación que tenga por encabezado “Convocatoria a Concurso Público de las Organizaciones de Mujeres”.

La presentación y recepción de la documentación en sobre cerrado y firmado será recibida en 20 de Febrero 330 – 2do Piso, sede del OVcM, en el horario de 9.00 a 13.00 hs., entre el 19 de Noviembre y 02 de Diciembre de 2019.