Duras acusaciones de Daniel Angelici contra Juan Román Riquelme

Daniel Angelici, presidente de Boca, dio una entrevista en donde habló de todos los temas, pero el principal fue la incursión de Juan Román Riquelme en la política del club. El titular xeneize disparó duró contra el ídolo en diálogo con Fox Sports Radio.

Las principales frases de Angelici:

"Una cosa es jugar y otra es dirigir".

"Es mentira eso que dijo que si votan al oficialismo es por que no quieren al club. Me llamó la atención que Román no vino en cinco años al club".

"Román como jugador dividió el vestuario y a la dirigencia".

"La careta de Román fue por un tema de seguridad, del Comité de Seguridad, de la Ciudad de Buenos Aires, no depende de nosotros".

"No es cierto que Román jugó gratis".

"Yo pienso que no está nadie por encima del club. Yo era el tesorero y tenía que cuidar las finanzas del club. Le pusimos a todos un tope por la situación del dólar en ese momento, había que priorizar el club".

"Román no dice la verdad cuando dice que lo obligué a retirarse en Argentinos. Hasta terminar el contrato él iba a tener todo lo que quería, pero no iba a cambiar la forma de ser con respecto al club. Dentro de la cancha fue lo mejor que ví, pero si me ponen entre Riquelme y Boca, siempre elijo a Boca".

"Fui con Gribaudo a comer un asado a la casa de Román. Me molesta que nos reunimos seis veces con el representante y el hermano de Riquelme, hasta me regaló sus botines que los tengo en mi quinta. Yo no cambio mi forma de ser".

"Riquelme era de Tigre y eso es comprobable. Lo dijo en un video".

"Con Román siempre discutí por plata".

"Yo soy hincha de Boca, de chico iba con mi viejo a la cancha. No me gusta que me digan o me relacionen con otros clubes".

"Creo que Riquelme es un hombre del club que puede complementar el trabajo de Burdisso y Matellán. Lo mejor de ellos es la honestidad, no es fácil encontrarlo en directores deportivos. Después van aprendiendo, pero es lo que más destaco".

"El hincha puede venir a votar con la remera que quiera".

"Estoy convencido que va a ganar Gribaudo. Creo que van a votar aproximadamente 35 mil socios, por el padrón".

"Román salió a decir cosas que no son ciertas y pidió algo inaceptable y poco ético. Pedir lo que pidió es algo inaceptable".

"Me queda claro que Román no me quiere y me dijo muchas veces lo que piensa de Ameal. Román no lo respeta a Ameal y a mí no me quiere porque siempre le puse límites".

"Creo que Román salió a hablar después de que se filtró que él me había pedido plata para estar en la lista. Hablé con Belardi, con Santa María y la unión no es amontonar, una vez que asumís tenés que gobernar y administrar. Yo pedí la unidad como la pidió Román, pero Ameal no contestó".

"En lo personal no tengo ningún problema con dialogar con Riquelme. Me gustaría estar cara a cara acá y hablarle al socio de Boca".

"La elecciones se dan un día que juega Boca de visitante porque sino se desborda y el hincha quiere ver el partido y se va. El socio de Boca es de ir a votar y se lo toma con responsabilidad, para nada es para que vaya menos gente".

"Yo respeto al periodista, pero no me gusta cuando le preguntan '¿es verdad que te quisieron comprar?'. Le hubiera preguntado '¿es verdad que te querés vender?'".