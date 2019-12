"Tengo entendido que Canosa sale con Alberto Fernández"

El rumor que surgió hace semanas y que fue tildado de ser mentira y hasta una “opereta” ha vuelto a cobrar fuerza en las últimas horas, ya que Luis Ventura, experimentado periodista de espectáculos y chimentos, aseguró que según tiene entendido, Viviana Canosa está en pareja con Alberto Fernández.

El panelista y conductor de América habló con Ángel de Brito en la AM 950, y no tuvo reparos para referirse al presente sentimental de quien fue su ex compañera en Intrusos alla por comienzos de la década del 2000.

“Tengo entendido que sale con Alberto Fernández, eso es lo que yo escucho. Según ella, no lo es”, sostuvo el presidente de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) acerca de su colega que el pasado mes de octubre confirmó su separación de Alejandro Borensztein.

“Yo no le creo todo a todo el mundo, porque también le preguntaron a Alberto Fernández y dijo que le eligiéramos mejores candidatos”, añadió Luis respecto a la reacción del presidente electo, que actualmente se encuentra en pareja con Fabiola Yáñez, periodista y actriz rionegrina de 38 años a quien conoció cuandofue entrevistado por ella para la realización su tesis universitaria sobre la relación interdiscursiva que hubo entre el Grupo Clarín y la gestión de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007.

Semanas atrás, Viviana se había referido a los rumores que la vinculan con el próximo jefe de Estado, y aseguró que le causaron mucho dolor y gracia.

“La verdad es que me dio entre vergüenza ajena y mucha incomodidad. Me podrían haber relacionado con Miguel Ángel Pichetto, que lo entrevisté la misma cantidad de veces que a Fernández. Me incomoda, pero yo lo siento como una campaña, porque me parece raro (…) Me extraña mucho, porque yo lo invito a Mauricio Macri tanto como a Alberto. Yo invito a todos los candidatos, lo hago personalmente y genero un vínculo con todos los candidatos y con todos los periodistas”, aseveró Canosa en diálogo con Involucrados (América) el 21 de octubre, seis días antes de los comicios definitivos.

Por otro lado, Ventura habló con el jurado del Súper Bailando 2019 de su vínculo actual con la conductora de Nada Personal (El Nueve) e hizo una crítica de su labor como periodista de actualidad y política. “Siempre tuve una relación saludable con ella, y al final me parece que orinó afuera del tarro y la puse en vereda. Para lo que hay en el medio, no lo hace mal. Es muy bonita ella de cara, tiene buena dicción, buena presencia y no pregunta mal”, indicó el mandamás de APTRA.

Fuente: Exitoína