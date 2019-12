Ameri sobre los escraches en Facebook: “Esto es falso, no hace más que dañar”

La circulación de capturas en redes sociales que vinculan al actual diputado nacional, en reemplazo de Sergio Leavy, Juan Ameri, donde se lo acusa de acosar a militantes despertó la indignación de distintos sectores quienes pidieron explicaciones al respecto.

Mónica Menini, abogada y militante feminista, dijo en medios del interior, que si bien no se han materializado denuncias en la justicia yo todo se manejó en el ámbito de redes sociales, “me preocupa que la dirigencia del Parido de la Victoria no tome las riendas del asunto y que no salga a aclarar. Esta gente está entrando en el Congreso Nacional. No creo que alguien se tome el trabajo de armar esas capturas”.

InformateSalta habló con el propio Ameri, quien desde Buenos Aires, se mostró dolido y molesto con la situación. “Son falsas las capturas de Whatsapp, esto es una operación que me hicieron hace unos meses, y como no les dio resultado ahora le agregaron otras capturas que dicen se refieren a que es una menor de edad”.

“Esto es falso, no hace más que dañar. Yo estoy muy triste comencé a hacer política porque creí que podía cambiar la realidad de los demás y esto cambió mi realidad, haciéndome vivir un momento horrible” añadió.







Molesto dijo que la abogada del partido Noelia Boneto es la encargada de presentar las denuncias “ellos hacen cosas mediáticas, nosotros hacemos presentaciones judiciales. No me van a doblegar”.