Las frases más destacadas de la cadena nacional de Macri

El presidente Mauricio Macri dio un balance de su gestión al frente del país en estos cuatro años a través de una cadena nacional donde destacó los puntos salientes de su gobierno, comparó el estado que recibió en 2015, ensayó una breve autocrítica y pidió a la gestión entrante que mantenga los logros que se alcanzaron.

Estas son las frases más importantes de la primera cadena nacional que realiza, en un mensaje que fue editado previamente.

- Por única vez en estos cuatro años haré una cadena. Creo que es más constructivo hacerlo hoy.

- Hoy nuestro país es muy diferente al de 2015. Cambiaron muchas cosas en nuestras vidas. Todos hemos crecido.

- Hubo muchas dificultades que no pudimos resolver, y muchos avances que los argentinos hemos conquistado.

- Nuestra democracia es más sólida, nuestra justicia es más independiente y nuestra prensa es más libre. Es la primera vez en 100 años que un gobierno no peronista está terminado su mandato.

- Estoy convencido de que en muchos aspectos estamos mejor que hace 4 años.

- Recibimos un país sin infraestructura. La energía estaba en una situación dramática. Faltaban inversiones desde hacía años. Todos esos problemas están arreglados gracias a las medidas que tomamos. Volvimos a exportar gas después de 15 años. Aumentamos en un 30% la capacidad eléctrica, nos permitió bajar un 40% los cortes de luz. Pusimos en movimiento a Vaca Muerta, que se multiplicó por cuatro en estos años.

- Lo hicimos sin transparencia, ni corrupción y con precios más bajos para el Estado. Cada kilómetro de autopista nos costó dos millones y medio de dólares.

- Quise escuchar todos los puntos de vista. Y cuando me equivoqué busqué corregir los errores lo más rápido posible. Y siempre les dije la verdad. Ya no hay lugar para liderazgos mesiánicos. Sin ataques a quienes pensaron distinto. Jamás critiqué a periodistas. El presupuesto de publicidad oficial bajó un 70 por ciento.

- Los argentinos sufrimos la consecuencia de la corrupción del estado porque no se controlaba a sí mismo. Dejamos un estado en el que es mucho más difícil robarle la plata a los argentinos.

- Cuando llegamos encontramos un estado sin información ni estadísticas. Y era difícil de detectar a los corruptos. Hoy tenemos estadísticas confiables. Todas las compras y decisiones quedan registradas.

- Fuimos el gobierno más federal en mucho tiempo, aunque los gobernadores fueran de otro partido. Dejamos un estado en el que las provincias ya no están sometidas a la chequera del gobierno nacional. Hice más de 300 mil km de viaje por el país.

- Recibimos un Indec que manipulaba y escondía la información. No imaginan lo difícil que fue tomar decisiones sin contar con la información. Después de 4 años dejamos un Indec creíble y profesional. Es un estado que dice la verdad y no esconde la información a los ciudadanos.

- Cuando llegamos al Pami, era un organismo conocido por la corrupción y atendía mal a los afilados. Hoy está saneado económicamente. Negociamos mejores precios y los jubilados por eso pagan un 30% menos.

- Aunque los resultados de nuestras reformas no llegaron a tiempo, hoy estamos mejor preparados para crecer.

- Enfrentamos el 2015 con una situación delicada y durante dos años tuvimos éxito. Pero nos pusimos en una situación muy frágil y entramos en una crisis de la que no pudimos recuperarnos. La economía comenzaba a despertarse, pero después vinieron los resultados de las PASO. Ese miedo al futuro y la falta de un esquema macroeconómico, nos hicieron retroceder varios casilleros.

- Se ha hablado mucho sobre el crecimiento de la deuda pública y de cómo es un problema para el próximo gobierno. Ahora debemos más, es cierto, pero eso tiene una causa. En estos años tuvimos que pedir plata prestada, pero cada dos de tres pesos fueron para pagar vencimientos de deuda, el resto fue para pagar el déficit de los primeros años.

- Qué hicimos con la plata que nos dio el Fondo. No hay misterio. El 95% fue para cancelar vencimientos anteriores.

- La inflación es más alta, pero ordenamos las bases de la economía.

- Tenemos un dólar a un precio razonable.

- Lamento no haber podido ofrecer mejores resultados. Nos chocamos con la misma piedra. El dólar. Con cada suba del dólar venía la inflación. Cada esfuerzo no ha sido en vano. Los problemas de nuestra economía, no puede solucionarlos un solo gobierno.

- Lideramos las denuncias a las violaciones de los DDHH en Venezuela.

- Seguridad y narcotráfico fue una de las áreas donde más éxito tuvimos.

- Cuando llegamos había una sensación de derrota contra el narcotráfico. Las fuerzas de seguridad estaban desmotivadas. Dejamos unas fuerzas ordenadas y respetuosas de la ley y una sociedad en paz, con menos delitos. Tuvimos records históricos de confiscación de drogas.

- Fueron cuatro años en los que los argentinos aprendimos a mirar de frente a nuestros problemas. Nunca tuve dudas de los que este país puede dar.

- En unos días asumirá un nuevo presidente y empezará una nueva etapa y lo hará con información inédita. Jamás haría algo para entorpecer al gobierno entrante. Voy a seguir acompañándolos desde la oposición. Hoy hay una alternativa sólida de poder en la Argentina.