Caso Nisman: Alberto Fernández dijo que “le cuesta creer que se haya suicidado”

A poco de cumplirse 5 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba la causa del Memorándum de entendimiento que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó con Irán sobre la causa AMIA, el actual presidente Alberto Fernández, puso en duda que se haya tratado de un suicidio.

El también ex jefe de Gabinete de Néstor Kichner, señaló que habló con Nisman dos días antes de su muerte. "Yo lo conocía a (Alberto) Nisman y viendo su conducta, la de un hombre exultante por lo que estaba haciendo, me cuesta creer pueda terminar suicidándose. Me permito dudar por eso que he visto”, afirmó.







No obstante, sostuvo que no tiene ninguna duda de la inocencia de Cristina Fernández. “Hay que aplicar la regla de la novela policial inglesa: ¿quién se beneficia con el crimen? Ese será el asesino. Y acá la única perjudicada era Cristina, por eso también dije que no tenía ninguna duda (de su inocencia)”, indicó.

Finalmente, manifestó que de 2017 en adelante no apareció ni una sola prueba que diga que a Nisman lo mataron. “Solo hubo una pericia absurda que no cumple con los más elementales de la criminología, hecha sobre un escenario montado", manifestó.