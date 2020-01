Nación trasladó el feriado por Güemes al 15 de junio y en Salta hay malestar

Desde la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes piden que el feriado en conmemoración al general se mantenga el día 17 en la provincia y no se adelante con fines turísticos. Desde el Gobierno provincial harían que en Salta se respete la fecha.

Cierto desconcierto ha generado en Salta una decisión tomada desde el Gobierno de la Nación, respecto al feriado en el que se recuerda el fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes, dado que el mismo se trasladaría del 17 de junio al 15 del mismo mes, dos días antes, lo cual constituiría la primera vez que la fecha se cambia desde que se sancionó la ley del feriado nacional, en honor al máximo héroe del norte.

Según la información publicada por el diario El Tribuno, el presidente de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes, Francisco Aráoz, se expresó al respecto indicando que “si bien está en la agenda nacional, sería ridículo pensar que en Salta se va a cambiar el feriado del 17 junio. De hecho la ley promulgada el 10 de junio de 2016 que sumó al calendario oficial el feriado del 17 de junio, fecha en la que se recuerda la muerte de Güemes, está aprobada como que es un feriado inamovible".

Si bien el calendario oficial de feriados ya fue publicado desde Nación en octubre, en Salta “el Gobierno todavía no ha dicho absolutamente nada al respecto, será cuestión de hablarlo al gobernador Gustavo Sáenz; sería de un desconocimiento total aplicarlo así. El gobernador de Salta no va a caer en eso, es ilógico pensarlo, para los salteños el 17 de junio es inamovible. No hay forma de que se cambie”, sentenció Aráoz.

Del mismo modo, criticó que este traslado tenga como trasfondo engancharlo con el domingo 14, lo cual derivaría en un ‘fin de semana largo’. “Si nosotros hablamos de conmemorar un héroe nacional en la fecha de su muerte, pensarlo turísticamente termina siendo una locura”, espetó al matutino local.

Sobre el tema, desde el Ejecutivo provincial quien habló fue Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia. “Observé que el 15 de junio fue planteado en el calendario oficial como un feriado nacional referente a Güemes. Nosotros todavía no hemos evaluado esta situación como Gobierno provincial pero si coincido con la postura de la Agrupación Tradicionalista de Salta Gauchos de Güemes", reconoció.

Finalmente, dijo que en Salta el feriado “siempre fue el 17 de junio; toma una connotación especial obviamente siempre, sumado a que Güemes ha sido reconocido como héroe nacional. Ahora surge esta situación particular del cambio pero como Gobierno no hemos evaluado, pero lo haremos". Sin embargo, no hay un plazo puntual para que el Gobierno se expida al respecto.