Tras un pedido desesperado en redes, Cinthia Fernández recuperó sus ahorros y documentos

Luego de que Cinthia Fernández suplicara entre lágrimas a través de su cuenta de Instagram que le devuelvan sus ahorros y los documentos tanto de ella como de sus hijas, finalmente una familia la contactó para que recupere sus cosas, publicó La Nación.

"Les quiero contar que me acaban de devolver las cosas y estoy muy feliz. Una familia hermosa. Acá ayer hubo una tormenta, nos quedamos sin luz, fue muy heavy... Ellos no podían cruzar y la verdad que tuvieron un día complicado y no tienen redes sociales y nada de eso. Se fijaron en los documentos y me los vinieron a traer", contó la panelista de Los Ángeles de la mañana en un video en redes sociales.

Muy emocionada, la modelo continuó con su agradecimiento: "Muchas gracias, Ingrid. Estoy muy contenta y se los quería agradecer. Gracias a toda la gente que se preocupó, estoy muy contenta. Después voy a subir una foto con la mujer que me ayudó. Estoy feliz, feliz, feliz. Gracias. ¡Hay gente buena!".

La joven había denunciado esta mañana que, mientras compraba en un supermercado de Escobar, le robaron la billetera donde tenía también todos sus ahorros: "Les juro que necesito ese dinero y lo junté con mucho esfuerzo, por favor sean honestos y devuélvanlo". Además, dijo que los billetes habían sido denunciados y "no los iban a poder usar".

Sin embargo, a menos de 24 horas de hacer el pedido, la exparticipante del Bailando pudo terminar su día con una feliz noticia. "Un beso enorme a todos. Gracias a todos los que no conozco y a los que conozco. En las malas se nota dónde está la gente que te quiere", concluyó.