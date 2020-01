Está fuera de peligro la turista accidentada en la Casona del Molino

Fernando Cardos, subgerente del Hospital San Bernardo, indicó que la mujer, de 52 años, se encuentra estable y no presenta complicaciones. Por decisión de la familia, fue trasladada a una clínica privada.

Anoche la caída de una rama de un árbol de gran porte en el patio de la Casona del Molino, provocó que una turista, de 52 años, cuyo lugar de origen no se dio a conocer, debiera ser trasladada de urgencia por el SAMEC al hospital San Bernardo, donde quedó internada con el diagnóstico inicial de politraumatismo de cráneo y tórax.







Durante la mañana, Fernando Cardos, subgerente del nosocomio, explicó que la paciente está estable y no corre ningún peligro. “Fue evaluada por los especialistas y no corre peligro, hasta ahora no presenta complicaciones pero lo ideal sería que continúe internada porque hay que ver su evolución, lo mejor es observarla por lo menos 48 horas”, manifestó.

Cardos indicó que los últimos estudios determinaron que presenta traumatismo de tórax con fractura en el hemitórax izquierdo; traumatismo de cráneo con un pequeño hematoma que no es quirúrgico; y una fractura en la vértebra L1 y L2 del apófisis espinosa sin invasión del canal modular, y sin compromiso motor ni sensitivo en miembros.

No obstante, manifestó que la mujer fue trasladada antes del mediodía a un sanatorio privado por decisión de los familiares, donde continuará su recuperación.