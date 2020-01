Crimen de Gesell: los rugbiers acusados hicieron su descargo en redes

El caso por el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell suma un nuevo capítulo. Tras la liberación de Pablo Ventura, quién habría sido involucrado por un “chiste” de los rugbiers en la causa, algunos de los detenidos decidieron desactivar sus redes sociales para evitar mayor trascendencia de sus fotos e información. Sin embargo, otros eligieron Instagram para realizar sus descargos y contar su versión de los hechos.

En las polémicas publicaciones, los jóvenes piden que se haga justicia, que se cuente la verdad, que la gente no se deje llevar por la informacion difundida y que no los agredan.

Uno de los que publicó fue Alejo Milanesi, quién manifestó: “No crean todo lo que ven en las noticias, solo los que estuvimos ahí sabemos lo que realmente pasó. No hagan caso todo a las redes. Soy la novia de Alejo y él es inocente”.

“No entiendo a la gente. Me llenan de mensajes deseándome la muerte y que me violen, pero no estuvieron ahí. Me culpan por no haber parado la pelea como si eso fuera fácil. Si yo decido tomar la decisión de suicidarme y luego se demuestra mi inocencia, todos ustedes serán culpables del mismo delito que me acusan“, agregó Milanesi.

Por su parte, Ayrton Viollaz comentó que “Mis supuestos ‘amigos’ quisieron echarle la culpa a alguien que no tiene nada que ver como Pablo Ventura”. Mientras que Maxi Thomsen, imputado como coautor del homicidio, aseguró que publicará un video contando su versión de los hechos.

Finalmente, Juan Guarino, publicó que “sus hermanos” fueron “culpados injustamente” y aseguró que va a seguir con su vida porque tiene “un buen abogado que sabe que soy inocente“.