Sáenz encabezó la mesa multisectorial, oficializan la emergencia socio sanitaria en Salta

Dirigentes y representantes de las diferentes áreas de la sociedad participan de una Mesa Multisectorial convocada por el gobernador Gustavo Sáenz en vistas de buscarle una solución a la situación socio sanitaria del Norte.

Uno de los presentes es el diputado nacional Martín Grande, quien consideró que “no es una situación que se puede generar de la noche a la mañana, yo creo que esto viene de largo. No sé realmente el porqué de esta eclosión pero veremos cuál es el diagnóstico que nos dan a conocer hoy día. Es importante la conformación de la mesa, estar en contacto con los que participamos de todo esto, sobre todo con la gente del lugar.”

El legislador destacó la participación de todas las fuerzas políticas en tratar de evitar las muertes de más niños en la zona.

El diputado provincial, Ramón Villa, por su parte, se mostró preocupado por la situación y aseguró que desde su función legislativa se ocupa de la situación desde hace bastante tiempo. “Estoy convencido de que han destruido la salud pública, no existe, fundamentalmente en el departamento que represento que es Rivadavia, donde falta todo. Más que allá que haya alimentación, y se trate el tema del hambre, si no tenes médicos, si no tenes ambulancia, se puede morir cualquiera”, dijo a InformateSalta.

A su vez, consideró de vital importancia que exista una decisión política de cambiar la situación y mejorar el sistema de salud en el Norte. “En todo el departamento Rivadavia no tenemos un pediatra. Estas son las que cosas que hay que cambiar y para eso hemos tenido una decisión política fuerte del gobierno”.

Legisladores del Frente de Todos también se hicieron presentes, entre ellos, la senadora nacional Nora Giménez, quien consideró que la gravedad de la situación amerita su participación. “No queremos que se muera un niño más. Hoy lo que hay que hacer es redoblar esfuerzos para que tengamos políticas activas y un plan de largo plazo que nos permita salir de la pobreza”, manifestó.

Desde su punto de vista, indició que “la declaración de la emergencia va a facilitar una asistencia directa de Nación y de los organismos que tienen una vinculación directa con el problema sin intermediación, es decir, en forma directa y respondiendo a la demanda de los intendentes”.

Asimismo, detalló que trabaja en proyectos para que se cree en el Senado una Comisión de Asuntos Indígenas y también en la creación de una agenda territorial que les permita incorporar dentro del Presupuesto Nacional los fondos para resolver los problemas de fondo.