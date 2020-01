Coronavirus: hay doce argentinos en cuarentena en China

Al menos doce argentinos se encuentran en Wuhan, la capital de la provincia Hubei, en China central, que se encuentra bloqueada por el Gobierno local por el brote del coronavirus -que ya causó la muerte de más de 80 personas- informaron a Télam desde el consulado de Beijing e indicaron que todos se encuentran en buen estado de salud.



"No tenemos ninguna notificación de un argentino que haya contraído el virus. Estimamos que la comunidad argentina en China es de unas 5.000 personas. En este momento, por el Año Nuevo, debe haber más argentinos en tránsito que no tenemos registrados", describió a Télam Juan Manuel Ortín, cónsul argentino en China.



Y continuó: "En la zona más afectada, que es Wuhan, tenemos doce personas de nacionalidad argentina que se encuentran allí, cinco de las cuales estaban de viaje. Todos decidieron quedarse hasta que se levante el bloqueo porque, aunque consiguiéramos que les den el permiso para salir, igual deberían estar 14 días aislados en otra provincia de China".



Otras siete personas de nacionalidad argentina residen allí, entre ellas cuatro estudiantes quienes, según informó el cónsul, también se encuentran en buen estado de salud.



"Hasta el momento no hay situaciones preocupantes ni críticas. Incluso quienes estaban de viaje decidieron esperar y se encuentran tranquilos", sostuvo.



Hoy, el Gobierno de China decidió prolongar hasta el 3 de febrero las vacaciones del Año Nuevo lunar, previstas en principio hasta el próximo jueves, día 30, para prevenir más contagios por el brote del coronavirus que de momento infectó a al menos 2.744 personas, de las que 80 murieron, según la agencia Efe.



Así, los chinos -que durante las vacaciones del también conocido como Festival de Primavera acuden a sus lugares de origen para celebrar las fiestas en familia- no deberán regresar a sus puestos de trabajo hasta el lunes de la semana que viene.



El 22 de enero, la Cancillería argentina emitió una comunicado en el que recordó "algunos principios básicos a los ciudadanos argentinos que tengan pensado viajar a China para la celebración del Año Nuevo Chino, y a los compatriotas residentes en ese país, en línea con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Salud de China, la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS)".



La Cancillería recordó que "hasta el momento, la OMS y la OPS no recomiendan ninguna evaluación específica de los pasajeros en los puntos de entrada, ni restricciones sobre viajes o el comercio".



Pero alertaron que "se debe promover entre los viajeros la búsqueda de atención médica en el caso que presenten sintomatología compatible con cuadro respiratorio agudo (fiebre, malestar general, tos seca, taquipnea, dificultad respiratoria) antes, durante o después de un viaje internacional, especialmente si estuvieron en los países afectados".



Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se encuentra realizando un seguimiento de la información epidemiológica brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por los países afectados por la aparición de este nuevo coronavirus denominado 2019-nCoV.