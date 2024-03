La princesa de Gales, Kate Middleton, confirmó que lucha contra el cáncer

Luego de semanas de misterios y de rumores respecto a su salud, la princesa de Gales, Kate Middleton, comunicó a través de un video que se encuentra en las primeras etapas de tratamiento después de que se le detectara cáncer en pruebas realizadas en los últimos meses.

Según la información que compartió la BBC de Londres, Inglaterra, en dicho video la princesa aseguró que la noticia fue un "gran shock" después de un "par de meses increíblemente duros". Si bien los detalles del cáncer no han sido revelados, el Palacio de Kensington dice que confía en que la princesa se recuperará por completo.

Kate explicó que, cuando fue operada del abdomen en enero, no se sabía que padeciera cáncer. "Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", subrayó.

A esto sumó que la recuperación de su cirugía tomó tiempo y que ahora la prioridad es su familia. "William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia", manifestó.

"Estoy bien y cada día me siento más fuerte".

El palacio dijo que la repentina ausencia del príncipe William de un servicio conmemorativo a finales de febrero se debió al descubrimiento del diagnóstico de cáncer de la princesa. Ahora no se espera que Kate y William aparezcan con la Familia Real el Domingo de Pascua, y no habrá un regreso anticipado a sus deberes oficiales para la princesa.