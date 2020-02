Axel Kicillof no logró acordar con los acreedores más duros, pero pagará la deuda

El gobernador buscaba postergar el pago de un vencimiento de US$ 250 millones.

A pesar de los esfuerzos y las postergaciones, Axel Kicillof no logró convencer a los acreedores más duros de postergar el cobro de un bono que tenía que pagar el pasado 26 de enero. Y, entonces, decidió pagar el vencimiento con fondos propios y así evitar el default, publicó Clarín.

El plazo vencía este martes a las 12 y el gobernador no consiguió que los dueños del 75% del capital de esos títulos aceptara cobrar el 1 de mayo. El funcionario dijo que habían conseguido el 50%, pero que ese núcleo duro que se opuso desde el principio no cambió de opinión e hizo propuestas que la provincia no aceptó.

La Provincia de Buenos Aires tenía que pagar originalmente US$ 250 millones de capital y US$ 25 millones de intereses del bono BP21. Como Kicillof buscaba atar la renegociación de la deuda bonaerense a la nacional, les propuso a los bonistas abonarles los intereses pero les pidió que le dieran cuatro meses de gracia para desembolsar el capital.

La respuesta no fue positiva y el exministro de Economía se vio obligado a postergar varias veces el plazo de aceptación, al tiempo que les dio a los acreedores dos "endulzantes" para tratar de atraerlos.

Primero ofreció adelantar a ahora el pago de los intereses que corresponderían por postergar la deuda desde enero a mayo. Como esa propuesta no logró convencer a los bonistas reticentes, agregó el pago del 30% del capital. Así y todo, tuvo que volver a postergar para el mediodía de este martes la fecha límite para dar el consentimiento.

Aunque consiguió el apoyo de varios de los bonistas, el fondo que desde el comienzo se plantó con más fuerza fue Fidelity, que tiene cerca de 16% de los títulos en cuestión.