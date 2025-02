Un fiscal pidió informes a la ANSES antes de decidir si imputa a Cristina Kirchner

El fiscal federal Franco Picardi le pidió hoy a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) documentación y reglamentaciones vinculadas a la denuncia que presentó el organismo contra Cristina Kirchner por las bonificaciones de “Zona Austral” en dos beneficios previsionales. Lo hizo antes de decidir si imputa a la ex presidenta.

La denuncia penal contra Cristina Kirchner, donde se la acusa de los delitos de estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica, se presentó en Comodoro Py hace diez días y recayó en el juzgado federal 11, que estaba a cargo de Julián Ercolini y desde ayer subroga Sebastián Casanello. Picardi recibió el expediente recién este lunes y comenzó a analizar el contenido de la denuncia.

En la denuncia, se acusa de la ex vicepresidenta de insertar “en instrumentos públicos declaraciones falsas; o haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente), siendo de público y notorio conocimiento su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de percepción de ambas asignaciones, simultáneo además con su desempeño en el rol de Senadora por la Provincia de Buenos Aires ante el Senado de la Nación (10/12/2017 – 10/12/2019) y Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023)“.

El adicional por “zona austral”, según la Ley N° 19.485 y sus modificatorias, está destinado exclusivamente a quienes residen en provincias del Sur del país, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el Partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Su objetivo es "fomentar el desarrollo regional y compensar el mayor costo de vida en esas áreas".