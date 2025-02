El abrazo de reencuentro entre el rehén argentino Horn y su madre, tras ser liberado por Hamas

"Primero a él, quiero ver eso". El video dura apenas unos segundos, pero emociona al infinito. Ruti, la madre de Iair Horn, se reencuentra con su hijo, el argentino secuestrado por Hamas hace 500 días que fue liberado esta mañana, le pide que se abrace primero con su hermano Amos. Ambos se funde en uno solo. "Quiero ver eso", repite ella, en perfecto castellano, mientras ve como Iair y Amos se reencuentran ya en Israel, lejos del horror del cautiverio en Gaza.

Luego es su turno y las lágrimas colman la escena. "Holaaaaa... Holaaaa...", dice mientras lo besa, lo toca, lo siente. Enseguida los tres se abrazan y ella lo llena de besos en la mejilla. El beso de una madre. Todos lloran.

"Iair ha regresado a casa en brazos de su familia, pero su hermano Eitan ha desaparecido y sigue retenido por Hamas en Gaza. No dejaremos de operar hasta que finalmente se reúnan", dice el mensaje de la cuenta de las Fuerzas de Defensa de Israel, que difundió las imágenes que ahora dan la vuelta al mundo y se replican en redes.

El color rojo domina la postal en la habitación del Hospital Ichilov. Es el color del Hapoel Be’er Sheva FCD, el equipo de Iair en Israel, que le mandó una camiseta especial para su regreso a casa tras 498 días horribles. Sobre la cama, hay almohados del clubs, un peluche de la mascota, y la remera de fútbol con el número ocho y la bandera de Israel en la espalda.

Fanático de Atlanta en la Argentina, desde su secuestro es viral un video de hace años de Iair contando su pasión por el bohemio, pero en Israel hincha por el Hapoel Be’er Sheva FC, al que podrá ver gratis de por vida. Según se informó, el club después de 498 días horribles, Iair Horn, un sobreviviente de 498 días de cautiverio de Hamas en Gaza, finalmente está en casa. En un gesto conmovedor, el Hapoel Be’er Sheva FC, su equipo de fútbol favorito, le ha dado a él y a su hermano, Eitan, quien todavía está retenido como rehén en Gaza, entradas de por vida para sus partidos en casa. "Esperamos que puedan asistir a estos partidos juntos pronto", anuncian.Argentina tourism

Y enseguida, Iair se quita la ropa con la que los terroristas lo vistieron para liberarlo y se enfunda con los colores del rojo de Hapoel. Su mamá también lleva ese color y no lo suelta, apoya su cabeza y son captados de nuevo por la cámara.

El argentino-israelí vio a su madre tras 500 días en cautiverio. También se reencontró con su hermano, Amos. https://t.co/EMxUc1r9e5 pic.twitter.com/rJ7NjAjsYm — Clarín (@clarincom) February 15, 2025

"Para mí es dificilísimo, no me cabe en la cabeza cómo me levantó a la mañana y no sé nada de mis hijos. No entiendo por qué mis nietos tienen que estar pasando por esto, que es lo peor que puede pasar y para Amos es dificilísimo, yo los crié tan juntos y unidos, pero por suerte Amos se sumó a mi optimismo", decía meses atrás Ruti, soñando este momento.

Iair Horn se fue de la Argentina con la crisis del 2000, cuando tenía 22 años. Estudió en la escuela Scholem Aleijem de Villa Crespo, donde coordinaba en su juventud uno de los grupos de Nofesh (una agrupación juvenil judía argentina que todavía se reúne en esa escuela).

Iair tiene ahora 46 años y es el primer argentino en ser liberado en el marco de la nueva tregua establecida entre Israel y Hamas, junto a otros dos rehenes, el ruso-israelí Alexander Sasha Trufanov y el estadounidense-israelí Sagui Dekel-Chen. La organización terrorista liberó a Iair Horn, pero no a Eitan, su hermano, pese a que ambos fueron secuestrados juntos en el kibutz de Nir Oz, en Israel, y luego permanecieron en Gaza.

Iair fue secuestrado con su hermano Eitan en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023. Amós y Eitan vivían en Kfar Saba, en una ciudad al norte de Tel Aviv. "El único que vivía en un kibutz era Iair, a quien justo ese día (el 7 de octubre) lo fue a visitar Eitan, a Nir Oz y los secuestraron. Así le pasó a mucha gente que fue a visitar a su familia al kibutz y se los llevaron", contó Itzik Horn, su padre.

Iair Horn con su madre.

Atlanta, el club de Iair en la Argentina, emitió un comunicado celebrando la liberación. "Una noticia llena de emoción y esperanza llegó a la comunidad bohemia: Iair Horn, fanático del Club Atlético Atlanta, fue liberado por el grupo terrorista Hamas luego de casi dos años de cautiverio. Sin embargo, su hermano Eitan, también hincha del club, continúa secuestrado. Desde Atlanta celebramos que Iair pueda reunirse con su familia, al tiempo que deseamos con todas nuestras fuerzas que Eitan pueda tener el mismo destino pronto".

"Semanas después del secuestro, el Club Atlético Atlanta, bajo la presidencia de Gabriel Greco, hizo llegar a la familia Horn en Israel dos camisetas personalizadas con los nombres de Iair y Eitan. Este gesto de apoyo fue posible gracias a la gestión inicial de Marcelo Fleker, referente de la filial bohemia en Israel. Las camisetas fueron entregadas a Amos, otro hermano de Iair y Eitan, quien también comparte el amor por el club", agregaron.

Las camisetas de Atlanta para los hermanos Horn.

El club de Villa Crespo contó la genealogía de la pasión bohemia del rehén argentino liberado. "La familia Horn tiene profundas raíces en Atlanta. Junto a sus primos de las familias Chmiel, Perper y Werner, comparten una rica tradición bohemia que abarca varias generaciones. Los Chmiel cuentan con socios vitalicios entre sus integrantes. José Perper, por su parte, fue un destacado socio vitalicio n.º 90 y ocupó diversos cargos en la Comisión Directiva durante los años 50. Incluso participó en la Subcomisión de Construcciones que encabezó León Kolbowski, responsable de las obras del estadio actual. En tanto, Manuel Werner se desempeñó como médico del plantel profesional en los años cincuenta, fortaleciendo aún más el vínculo de esta familia con el club".

"Desde el Club Atlético Atlanta repudiamos enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y expresamos nuestra solidaridad con todas las familias afectadas por esta tragedia. Hoy, más que nunca, desde Villa Crespo enviamos un mensaje de paz y unión, abrazando a los Horn con la esperanza de que pronto Iair y Eitan puedan vestir juntos las camisetas que representan los colores de su querido Atlanta", finaliza el mensaje. /Clarín