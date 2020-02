Cooperadora Asistencial: el Senado nunca trató el proyecto para un nuevo sistema de financiamiento

Dos meses antes que las Cooperadoras Asistenciales se queden sin financiamiento, la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción a un proyecto de ley que crea un fondo solidario de asistencia social con el 4% de lo que se recaude por impuesto a las actividades económicas. Además, establecía que entrara en vigencia desde el 1º de diciembre de 2019, lo que nunca ocurrió debido a que no se trató en el Senado.

Fue la propia intendenta, Bettina Romero, quien recordó la situación a FM Pacífico. “Yo lamento que las cooperadoras no tengan financiamiento. Como diputada fui parte de un proyecto que tiene media sanción, donde lo que pedíamos es que se busque otra forma de financiamiento”, indicó.

En este sentido, agregó que la decisión final la tenían los integrantes de la Cámara Alta, pero nunca lo trataron. “Ese proyecto quedó en el Senado sin tratarse y acá estamos hoy en una situación donde es difícil para los municipios pero sobre todo para el Capital porque al ser más grande la provincia es donde hay mayor cantidad de trabajadores y mayor cantidad de gestionar”, afirmó.







Pese a ello, anheló poder llegar a buen puerto en las negociaciones que involucra principalmente al municipio y la Provincia. “Lo que queda es poder decir quiénes son las personas que seguirían trabajando en los programas descentralizados y quienes continúan desde la provincia. Hay buena voluntad de diálogo lo que falta ya, desde lo operativo, es decir como avanzamos”, afirmó.

Finalmente, subrayó que aunque su voluntad sea continuar con los programas descentralizados y con sus 30 trabajadores aproximadamente, no puede traspasarlos a la órbita municipal. “No puedo absorberlos porque su régimen pero además los sueldos no tienen nada que ver con el municipio. Yo por eso he pedido a la Secretaría de Trabajo una reunión porque no lo puede hacer arbitrariamente, tiene que haber un acuerdo con los gremios, con los trabajadores”, concluyó.