Iban en un remis, tuvieron un siniestro vial y el chofer las dejó abandonadas

Una de las protagonistas de un choque múltiple ocurrido la madrugada del sábado en Avenida Bolivia contó que terminaron lastimadas pero el hombre no las asistió. Lo denunció por abandono de persona.

Un siniestro vial desencadenó una denuncia penal por abandono de persona contra una remisera y uno de sus choferes. Una pasajera contó a Somos Salta que viajaba junto a su cuñada y una prima, pese a haber sufrido lesiones el hombre no se preocupó por ellas. Fue durante un choque triple que ocurrió la madrugada del sábado en Avenida Bolivia.

“Llamamos un remis de Ciudad Norte de la casa, llegó un móvil, subimos, yo me subo del lado del acompañante. El chofer iba bien pero de repente aceleró. Dos segundos antes, me pongo el cinturón porque yo ya veía a la velocidad a la que iba. Se le advirtió al chofer que venía a una velocidad a la que nos asustó. Perdió el control, estrellándose. Fue un impacto horrible, tengo el cuello lastimado por el cinturón”, dijo.

En su relato, la damnificada detalló que el chofer se bajó del auto, dejándolas a ellas adentro y solo se preocupó por ver el estado en el que quedó el vehículo. “Yo di vuelta la cabeza y mi cuñada estaba toda ensangrentada, intento sacarme el cinturón para ayudarla, el cilindro del gas empieza a perder estando nosotras adentro. El chofer a unos metros agarrándose la cabeza porque rompió el auto”.

En ese momento, como pudo, logró bajar a sus familiares y las tres, por desesperación, quedaron en medio de la avenida. “Frenó un segundo remis para auxiliarnos, se suben ellas, cuando yo doy vuelta para subirme, una camioneta me pega, me pasa la rueda por el pie. El chofer no se nos acercó nunca”.

La mujer cuestiona que sabiendo su dirección y todos sus datos ni la remisera ni el chofer indagaron sobre su estado de salud y decidió denunciar a ambos por abandono de persona.