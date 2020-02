Vernaci pidió disculpas pero hizo una acotación “poco amigable”

Ayer, Jujuy y Vernaci se volvieron trending topic en pocos minutos cuando la conductora, por un diálogo al aire con su compañero de trabajo. "¿A Jujuy te vas de vacaciones? ¿No pensás?", le preguntó, en tono de broma.

Pero luego subió la apuesta: "Son gente sufridora, gente autóctona y sufrida. ¿No se te ocurre una vacación con mar, algo que te relaje? ¿Te fuiste 9 días a Jujuy? ¿Fuiste al Carnaval? ¿Un día (sólo) de Carnaval tuviste? ¿Por qué no te fuiste (después del Carnaval)? Son sufridos, los jujeños son sufridos".

Y el remate de su intento de pase de comedia provocó un fuerte repudio: "Bueno, bienvenido, bienvenido a la Argentina. Es que Jujuy es Bolivia, chicos, digámoslo. ¡Alguien lo tiene que decir! ¿Lo dicen? Ah, bueno. ¿Acá lo dicen? Pensé que allá se daban cuenta de que no eran argentinos"

Tras las fuertes críticas, la conductora habló sobre el tema y dio una respuesta antes de comenzar el programa “La Negra Pop”. Criticó a los “mala leche" en” desglosar un texto y ponerlo, cortarlo, editarlo y ponerlo nada más como un título”.

“La palabra no es sólo del que la dice, la palabra es también del que la escucha. Si el que la escucha, escucha algo que le hace ruido, que lo ofende, que le hace mal hay algo en esa palabra dicha que uno tiene que replantearse. Ayer me tocó a mí", manifestó.

La conductora acusó que sus palabras fueron sacadas de contexto y le quitaron la intencionalidad. "Si sólo dejas un título nada más y no tenés la risa, lo que se dijo, en qué momento se dijo, en qué circunstancias, de donde venías y hacia dónde vas. Si sólo dejas el título, pega, es fuerte".

Vernaci aclaró que sus palabras fueron dichas en un tono humorístico que ella utiliza en sus programas y que en esta oportunidad estaban dirigidas a su operador. "Estábamos haciendo una chicana interna, un papel. Esto que debería haber sido privado fue público porque hacemos todo al aire, no se entendió, se entendió mal, se descontextualizó con mala leche quizás".

"La negra" agregó que ayer el programa tuvo "un aluvión de nuevos oyentes que vinieron solamente por ese ratito y se volvieron ir. Pero eran miles de oyentes que no entendieron o que lo entendieron como se dijo. Profundamente les pido disculpas porque realmente no está bueno que hablen mal o que hagan un chiste, que no era ofensivo para nada, estamos en una época donde esto va a suceder cada vez más, donde la lapidación publica en manos de las redes le va a tocar a alguno, me tocó a mí, me hago cargo, doy la cara, pido disculpas. Voy a replantearme cómo hablar, qué decir, en qué circunstancias”.

Pese a pedir disculpas, hacia el final de su introducción, la conductora volvió a criticar a Jujuy. Invitó a los argentinos a “estar unidos como patria. Viajemos a Jujuy, vayamos a los carnavales de Jujuy, todos aquellos que nos han mostrado las bondades de una provincia hermosa. Aprovechar y unir a la palabra el hecho y visitar un poquito más de Jujuy que no está visitado”.