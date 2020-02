Guillermo Lobo y “Jujuy” Jiménez le respondieron a la “Negra” Vernaci

Luego que la locutora se refiriera a la vecina provincia como parte de Bolivia, el periodista de TN y la afamada modelo le reprocharon sus dichos. “No es gracioso, me parece una gran falta de respeto”, expresó la también conductora televisiva.

Tras las polémicas declaraciones de la conductora radial Elizabeth Vernaci, quien aseguró que “Jujuy es Bolivia” y que sus habitantes son ‘sufridos’, el periodista de TN, Guillermo Lobo, y la modelo y conductora Sofía Jiménez, expresaron su total repudio y dijeron sentirse orgullosos de su lugar de origen.

Lobo, quien es oriundo de Volcán, localidad del departamento de Tumbaya, Jujuy, le aclaró que si bien “sufrieron hechos de corrupción”, no se trata de un pueblo sufrido sino por el contrario son alegres, “llenos de Carnaval y Carnavalito”. “Debemos ser cuidadosos con las palabras y pedir disculpas si nos equivocamos”, manifestó.

“No estoy de acuerdo y eso tiene que quedar en claro, ¿quizás trató hacer una humorada? Me pregunto pero más allá de la intención, es un buen momento para aprovechar y no sobregirar el odio”, agregó en dialogó con Antena 2.

Además le aclaró que Jujuy es parte del territorio nacional, y sin extenderse demasiado, le recordó el heroico éxodo del pueblo jujeño en dirección a Tucumán bajo las órdenes del General Manuel Belgrano que fue clave en la lucha por la independencia de España.

También aprovechó la oportunidad para destacar las bellezas de la provincia. “Más allá de enojarnos, aprovechemos para hablar de las cosas lindas y preciosas que tenemos. Jujuy es un destino hermoso para el turismo, tenemos una hermosa provincia con Cerros (Volcán), Quebrada (Humahuaca), Selva (Yungas), Laguna (Yala), Termas (Reyes)”.

En tanto, desde su programa "Modo noche", América, Sofía "Jujuy" Jiménez fue aún más allá y aseguró que se trató de una clara falta de respeto y una gran ofensa. "Soy orgullosísima de mi provincia y mi país, esto me parece una gran falta de respeto. La verdad que creo que acá se equivocó y estaría bueno que pida unas disculpas", disparó.

Además dijo que sus dichos denotan una gran ignorancia. “Me parece que claramente no fue nunca a Jujuy, yo la invito a que venga a conocer a Jujuy, es una provincia llena de gente hermosa, de lugares increíbles han venido de todas las partes del mundo a visitar nuestra provincia, se hicieron películas, y la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la Quebrada”.

Al igual que Lobo, hizo hincapié en la importancia del Éxodo Jujeño. “Fue de gran aporte a la independencia de nuestro país, que nos digan que Jujuy no es Argentina no está nada bueno y la ofensa no pasa por decirnos que somos Bolivia, porque para nosotros los bolivianos son hermanos, sino por considerarnos fuera de Argentina”.

Por último, señaló que fue una desilusión que venga de parte de una locutora con muchos años de trayectoria. “Me parece que no está bueno y menos en tiempos como hoy, no es gracioso, en nombre de los jujeños, y con total humildad, en mi provincia y en mi país, nos merecemos una disculpas”.