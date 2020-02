Lorena Carpanchay, la bagualera trans: “Llevo la copla en la sangre y la lucha, al escenario”

Lorena camina diariamente los 10 km que distancian la plaza central de Cafayate con su casa, ubicada en el Paraje San Luis. En el trayecto, mira los cerros e improvisa coplas y rimas. Muchas de esas composiciones son las que llevará el próximo sábado 22 de febrero a la Bodega Encantada, convirtiéndose en la primera bagualera trans en presentarse en el festival.

En su canto confluyen sus raíces vallistas con letras que hablan del amor, del desarraigo y de su historia de lucha como parte del Colectivo LGTBIQ. Las fotos que la muestran sobre el escenario reflejan una bagualera de sonrisa estridente, como si ése fuese su lugar en el mundo luego de haber estado años migrando para encontrarse.

“Viví quince años afuera, por el desarraigo que sentía por parte de mi familia y de la gente del valle”

Nacida en Orán y criada en Cafayate, Lorena migró hacia Buenos Aires en 1985, donde hizo su transformación. En su paso por nuestra redacción recordó que si juventud no fue fácil porque su familia mostró siempre mucha resistencia: “Me sentí desarraigada de mi familia porque me trataban como hombre”, nos dice.

Ante su decisión de partir de los valles hacia la ciudad de la furia, dejó a sus padres y a sus cinco hermanos, con quienes se reencontró en el 2000, año en el que decidió volver a Salta luego de 15 años buscando su lugar.

Comienzos

Militante del colectivo LGBT, Lorena debutó hace cinco años ante el público en el estadio Delmi, durante el Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo en Salta. En este momento conoció a referentes como Lohana Berkins, Pía Ceballos y Mary Robles, por lo que comenzó a integrarse y a militar. “En ese encuentro me prestaron una caja, subí a cantar y fue lo máximo”, confiesa entusiasmada: “Ahí comenzó todo”.

Este año la sorprendió con la invitación a participar también en la Vendimia Salteña y el próximo sábado llegará al festival más emblemático de la provincia.

“Por primera vez me siento aceptada en el valle después de tanta lucha”

La invitación a participar de la Serenata a Cafayate le llegó por parte del intendente Almeda, quien personalmente se contactó con Lorena para ofrecerle un lugar en el Payo Solá. A partir de entonces comenzó a correrse la voz: primero la llamaron de radios de Cafayate, luego medios de toda la provincia, canales de tele también la contactaron y ahora su presencia se replica incluso en medios nacionales.

Según nos confirma, dentro de las tres lunas serenateras, Lorena actuará el día sábado, noche final del evento y en la que actúa también el Chaqueño Palavecino, garantizando una amplia concurrencia de público.

Llevando la lucha al escenario

“La Serenata es un evento emblemático y espero que todo el país me vea para visibilizar a las chicas que vienen detrás de nosotras”, afirma la bagualera, quien en sus letras pide por el cupo laboral trans. A esto añade: “Estoy orgullosa y llevo en alto lo que soy y lo que estoy haciendo. Si vuelvo a nacer, me encantaría ser de nuevo Lorena Carpanchay. Canto como mi madre, llevo en la sangre la copla y la lucha, al escenario”, concluye.

Con su presencia, Lorena sabe que marcará historia en su provincia, siendo la primera bagualera trans en lograr su lugar en el escenario de la Bodega Encantada.