Se espera una multitud en la marcha por Fernando

L a madre de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en Villa Gesell a la salida de un boliche, ratificó la convocatoria a la marcha de este martes frente al Congreso nacional, que se cumple un mes del crimen del joven de 19 años, y afirmó que "la violencia es un flagelo que arrasa y destruye sin distinción alguna". Se espera una multitud en la convocatoria.

Una misa

El obispo de la diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre, presidirá una misa en el lugar donde mataron al joven, frente al local bailable Le Brique, en Villa Gesell, para pedir por "su eterno descanso" y por "justicia"; será desde las 19 horas.

Tal como publicamos en nuestra edición de este lunes, "no hay religión, clase social, nacionalidad, raza o edad que la frene, por eso queremos decir basta de violencia con energía y decisión, para que se escuche en cada rincón de la Argentina", dijo Graciela, la mamá de Fernando sobre la movilización que se realizará frente al Congreso de la Nación a las 18.



Dijo la mamá que le gustaría que "vaya mucha gente" a acompañarla porque "sin la gente no sería nada" y así le den "fuerza para seguir luchando" para que se haga justicia por su hijo porque aseguró estar "destrozada en vida". "Que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más", siguió.

En tanto, al ser consultada sobre la posibilidad de comunicarse con las familias de los rugbiers detenidos por el crimen, Graciela señaló que "no hace falta". "Si se ponen en mi lugar, ¿de qué hablaría? Que no se molesten ni siquiera en llamarme, me destrozaron la vida, no saben lo triste que es levantarse, mirar la cama de tu hijo y que no esté ahí, que no te pueda dar un abrazo, un beso, o que te diga buen día, mami, hasta mañana, papi, nada, no tengo por qué hablar con ellos", concluyó.

Por otra parte, la fiscal que investiga el crimen imputará a los ocho rugbiers detenidos por el hecho como coautores del asesinato y ampliará el próximo miércoles la indagatoria de todos ellos, a quienes acusará por el doble agravante del concurso premeditado de dos o más personas y la alevosía, así como también de las lesiones que les provocaron a los amigos de la víctima que también fueron atacados a golpes.

Si bien hasta el momento sólo Máximo Thomsen y Ciro Pertossi estaban imputados como coautores del crimen, la fiscal Verónica Zamboni impondrá a los otros seis la misma calificación. Se trata de Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Lucas Pertossi, Enzo Comelli y Blas Cinalli, quienes hasta el momento habían sido sindicados como "partícipes necesarios".

De este modo, todos ellos serán imputados como coautores por el "homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", y a ello se sumará el delito de "lesiones leves", por los golpes sufridos por cinco amigos de Fernando, que intentaron ayudarlo.

Zamboni mantendrá la acusación como "partícipes necesarios" para Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, quienes recuperaron la libertad el lunes de la última semana por "falta de méritos", y en su caso también serán imputados por "lesiones leves" y no se descarta que puedan volver a ser detenidos.