Villada sobre paritarias: “No va a haber más clausulas gatillo”

Así lo manifestó el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, en el marco del inicio de las negociaciones salariales con los gremios. “Los aumentos nominales no modifican el poder adquisitivo de la gente”, señaló.

Durante el acto oficial por el aniversario de la Batalla de Salta, Ricardo Villada se refirió a la ausencia del gobernador Sáenz y explicó que el primer mandatario se encuentra en el norte, donde recibirá al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.

“Arroyo está en Jujuy, se está trasladando hacia el norte de la provincia donde se va a reunir con el Gobernador para dirigirse a Alto la Cierra, van a sobrevolar muchos lugares, hay comunidades aisladas que necesitan ser asistidas, evaluar qué está pasando en término de asistencia”, dijo.







Sobre la renuncia de Godoy a la CAP del Partido Justicialista, sostuvo: “Pertenezco a otro partido, por lo tanto no puedo opinar mucho. Deseo que estas actitudes permitan que el Partido Justicialista pueda recuperar a mucha gente que se fue del partido por haberse cerrado tanto. Muchos nos fuimos por esta situación”.

El relación al primer encuentro de paritarias entre el Gobierno y los gremios provinciales, Villada indicó que “primero vamos a buscar un marco de diálogo con los medios, poder entender la realidad de la provincia, de la nación, entender cómo están los números. Entender que lo que en algún momento fueron las cláusulas gatillo no dieron resultado, los aumentos nominales no modifican el poder adquisitivo de la gente, lo dijo el propio presidente de la nación y el ministro de trabajo. Se van a tener políticas en el orden nacional y una tiene que ver con que no va a haber clausulas gatillos”.