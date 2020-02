Solidaridad: junta útiles escolares y guardapolvos para los niños de su merendero

A todo pulmón, Maximiliano Palmero, un joven peluquero de Joaquín V. González, abrió el Merendero “Vida”. Lo hizo en el paraje Salta Forestal, ubicado a 30 kilómetros de su pueblo, al que se accede por un camino de ripio.

En diálogo con InformateSalta contó que ante la proximidad del inicio de las clases, decidió organizar una campaña solidaria para juntar útiles escolares y guardapolvos, usados o nuevos, para que los 30 niños de escasos recursos que asisten los fines de semana puedan volver a la escuela. Son niños entre 4 y 12 años pero además, adolescentes que cursan el secundario le solicitaron calzados Nº 38 y 40.







Además, indicó que el merendero funciona solo los fines de semana y cuando su bolsillo lo permite, por lo que también pide donación de mercadería que les permita brindarles la merienda a los pequeños.

“Soy peluquero, no tengo un buen sueldo como para sostenerlo, por ahí hay fines de semana que no lo puedo hacer funcionar pero si estamos colaborando en lo que se puede. En ese lugar yo tengo 30 niños”, expresó.







Si bien Maxi vive en Anta, muchas veces viaja a la ciudad por lo que quienes quieran colaborar y acordar la entrega de las donaciones pueden comunicarse con él al teléfono celular 3875148420.