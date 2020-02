Diputados inició el debate por jubilaciones de privilegio sin la oposición

Este jueves, diputados de la Nación logró el quorum para debatir las modificaciones del régimen de jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. Si bien Juntos por el Cambio participó de las reuniones de comisión de Seguridad y Previsión Social, denunció que la sesión especial fue convocada utilizando una artimaña administrativa por parte del Frente de Todos.

El oficialismo logró el quorum haciendo retornar a Daniel Scioli a su función de diputado nacional. Cabe recordar que fue designado como Embajador en Brasil, pero le faltaría la designación formal para hacer efectiva su licencia como legislador nacional. “A partir del día 3 de marzo me hago formalmente cargo de la embajada, no ha salido el decreto presidencial” justificó el ex gobernador de Buenos Aires su presencia en el recinto.

Luego la tensión aumentó, el diputado Mario Negri denunció a viva voz lo sucedido. “Se ha producido una absoluta anormalidad, acá no se le dio licencia para ser un embajador un rato, viajó se hizo felicitar, le prestaron acuerdo, juró en la comisión se sacó foto con el presidente de Brasil y de la noche a la mañana porque les falta uno lo sientan en la banca es una vergüenza que le han metido al Congreso” exclamó.

Negri mencionó que esta situación traía al recuerdo lo peor de los años 90. “Todo lo que creíamos superado, lamentamos con los demás colegas que sean cómplices que esta anomalía que se producido en el funcionamiento del Congreso. Presidente, si usted. no levanta la sesión y convoca como corresponde nos vamos retirar del Congreso y judicializar esta situación. No lo queríamos ustedes lo buscaron” concluyó levándose con sus pares y saliendo del recinto.

Por su parte, Sergio Massa solo logró decir: “Hasta que haya aceptación por parte del cuerpo de la renuncia del diputado, el diputado sigue siendo diputado, este cuerpo no ha tratado la renuncia del diputado Scioli” .