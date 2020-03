Tras el anuncio sobre el aborto, ratifican en Salta la marcha para defender a la Mujer y a la Vida

Magdalena Marcone, ex candidata a diputada del Frente Nos y PCP Salta, se refirió por Radio Vos al discurso del presidente durante la apertura del inicio de sesiones ordinarias en el Congreso. Lo lamentable de su discurso es que en una Argentina llena de necesidades básicas, urgentes y necesarias, él haya puesto el acento en la matanza de niños inocentes como un problema de salud que no lo es porque el embarazo no es un problema de salud de ninguna manera".

La dirigente Provida dijo lamentar profundamente que el presidente no tenga la capacidad de ocuparse de los problemas graves del país y que haya decidido la matanza de niños inocentes.

“Nosotros sabíamos que esto iba a ser así, que con las dos fuerzas políticas que estaban planteadas en las elecciones del año pasado se venía el aborto, se venía la ideología de género, esto no nos sorprende absolutamente".

A lo que agregó: "Vamos a seguir luchando para que se entienda que esto, por más que sea una ley, es una ley sin razón que va en contra del ser humano y en contra de la mujer misma. Haremos todos lo posible para que la mujer entienda que lo mejor es no abortar”.

Este mes se realizarán dos actividades en contra del aborto. “Una es el 8 de marzo en la que el Episcopado Argentino realiza la misa en Luján para decir Sí a la Mujer, Sí a la Vida, donde Salta se adhiere.

Los grupos Provida van a llegar a la Catedral Basílica de Salta haciendo una caminata rezando el rosario. El 28 de marzo vamos a celebrar el Día del Niño por Nacer, que está por decreto nacional y por decreto provincial”.